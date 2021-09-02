الزمالك يعلن موعد انتخابات مجلس الإدارة وعقد الجمعية العمومية

أعلن الدكتور حسين السمري، عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك المصري والمدير التنفيذي، بأنه تم إرسال خطاب إلى مديرية الشباب والرياضة، يفيد بأن اللجنة المكلفة بإدارة النادي قررت عقد الجمعية العمومية يوم الجمعة الموافق 19 نوفمبر 2021.

وأصدر نادي الزمالك بيانًا رسميًا قال فيه إنه ستتم الدعوة لعقد الجمعية العمومية يوم الجمعة الموافق الأول من أكتوبر من العام الجاري، في الجرائد الرسمية والموقع الإلكتروني.

وبالتالي سيتم إجراء الانتخابات على مقعد رئيس نادي الزمالك وأعضاء مجلس الإدارة يوم الجمعة 19 نوفمبر المقبل.

وأضاف السمري أن جدول الأعمال يتضمن النظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعماله في السنة المالية المنتهية، وبرامج النشاط وخطة العمل، واعتماد الموازنة والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية، ومشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة.

وأوضح السمري أن جدول الأعمال يتضمن أيضا انتخاب مجلس الإدارة طبقا للائحة الاسترشادية التي يسير عليها النادي حاليا، مع تقييم مراقب الحسابات وتحديد مكافآته.

الفيفا يهنئ الزمالك بالفوز بالدوري

من جهة أخرى، أرسل جياني أنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA رسالة إلى أحمد مجاهد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم يهنئ فيها نادي الزمالك بمناسبة تتويجه بطلاً للدوري المصري هذا الموسم، الذي وصفه بأنه جاء نتيجة جهود كبيرة، طالبًا من رئيس الاتحاد المصري نقل تهنئته إلى جميع من شاركوا في تحقيق البطولة.

كما أضاف أنفانتينو في رسالته أنه ينتهز هذه الفرصة لتوجيه الشكر إلى أحمد مجاهد وفريق عمله على المساهمة في تطوير كرة القدم المصرية، وعلى جميع المستويات الإقليمية والدولية.