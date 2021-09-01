منتخب مصر يستهل تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم بالفوز على أنغولا.. وليبيا تصعق الغابون

استهل منتخب مصر مشواره في التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم ”قطر 2022″، بفوز ثمين على ضيفه الأنغولي (1-1) في المباراة التي جمعتهما، مساء يوم الأربعاء.

ويدين منتخب ”الفراعنة“ بالفضل الأكبر في انتصاره لمهاجمه محمد مجدي أفشة الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له ضربة جزاء مبكرًا في الدقيقة الخامسة من بداية اللقاء على استاد الدفاع الجوي في القاهرة.

وسنحت فرصة خطيرة للضيوف بعد دقيقتين من البداية من ضربة رأس مرت إلى جوار القائم الأيمن لمرمى محمد الشناوي حارس مصر.

وأهدر فابيو أبرو فرصة خطيرة من وضع انفراد في الدقيقة السابعة.

وتسلم المهاجم محمد شريف تمريرة متقنة من قفشة في الدقيقة 45 ومر بشكل جيد من المدافع قبل أن يسدد أعلى من المرمى.

ودانت السيطرة للضيوف في الشوط الثاني بفضل التمريرات العرضية من الركلات الركنية، بينما دافعت مصر واعتمدت على الهجمات المرتدة.

وأبعد الشناوي تمريرة عرضية من أمام أحد مهاجمي أنغولا في الدقيقة 64، بينما لم يشكل المنتخب المصري أي خطورة على مرمى الضيوف في الشوط الثاني.

وحصد المنتخب المصري نقاط المباراة الثلاث، ويحتل المركز الثاني في المجموعة السابعة بفارق الأهداف خلف منتخب ليبيا الذي تغلب بدوره على نظيره الغابوني (2-1).

ليبيا تصعق الغابون في الوقت القاتل

وفي نفس المجموعة خطف منتخب ليبيا فوزًا قاتلاً أمام نظيره الجابون، بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء.

تقدم المنتخب الغابوني بعد مرور 11 دقيقة من عمر الشوط الأول، قبل أن يتعادل علي سلامة في الدقيقة 28 لمنتخب ليبيا.

وخطف سند الورفلي هدف الفوز للمنتخب الليبي برأسية متقنة في مرمى منتخب الجابون بالدقيقة 89، ليخطف صدارة المجموعة لمنتخب بلاده بفارق الأهداف عن مصر.

وسيحل منتخب ”الفراعنة“ ضيفًا على نظيره الغابوني، يوم الأحد المقبل، على ملعب ”فرانسفيل“، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات القارة الأفريقية المؤهلة إلى مونديال قطر 2022.