التشكيل والموعد والقنوات الناقلة لمباراتي مصر ضد أنغولا وليبيا أمام الجابون في تصفيات كأس العالم

تنطلق، اليوم الأربعاء، منافسات مرحلة المجموعات بالتصفيات الأفريقية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2022.

وتشهد المجموعة السادسة بالتصفيات الأفريقية مواجهة قوية بين منتخب مصر وضيفه أنغولا، كما يستضيف منتخب ليبيا منافسه الجابون.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير الآتي جميع التفاصيل الخاصة بمباراتي مصر ضد أنغولا وليبيا أمام الجابون:

الموعد والقنوات الناقلة

يستضيف ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة مباراة مصر ضد أنغولا في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة.

وتذاع المباراة عبر قناة ”أون تايم سبورتس“ المصرية بصوت المعلقين بلال علام وحاتم بطيشة، كما تذاع عبر قناة سبورت 5 البرتغالية.

ويستضيف ملعب ”شهداء بنينا“ بمدينة بنغازي المواجهة التي تجمع بين منتخبي ليبيا والجابون في الساعة التاسعة مساء بتوقيت ليبيا ومصر.

وتذاع المباراة عبر قناة ”ليبيا الرياضية“ بصوت المعلق محمد الجويلي.

ويشمل نظام التصفيات الأفريقية تقسيم 40 منتخبا إلى 10 مجموعات ويتأهل للمرحلة النهائية متصدر كل مجموعة ثم تقام القرعة لتحديد 5 مواجهات إقصائية تسفر عن تأهل 5 منتخبات.

أون تايم سبورتس تعلن نقل مباريات منتخب مصر في تصفيات كأس العالم مجانا https://t.co/ggxrc0iozT pic.twitter.com/KLfIOyRTEW — إرم سبورت (@EremSports) August 30, 2021

ماذا يقول التاريخ؟

يتفوق منتخب مصر تاريخيا على أنغولا خلال 4 مواجهات رسمية ومواجهة وحيدة ودية لم يعرف خلالها الفهود الأنغولية طعم الفوز.

وتقابل المنتخبان في تصفيات كأس العالم 1994 وفاز منتخب مصر بهدف حسام حسن بينما تعادلا في أنجولا دون أهداف ثم تقابلا في دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية 1996 وفاز منتخب مصر بنتيجة 2-1 بثنائية أحمد الكأس وسجل كوينزينهو هدف أنغولا.

وتقابل المنتخبان وديا عام 2006 وتعادلا بنتيجة 3-3 ثم فاز منتخب مصر في ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية 2008 بنتيجة 2-1 عن طريق حسني عبدربه وعمرو زكي وسجل للمنتخب الأنغولي مانوتشو.

في المقابل، تقابل منتخبا ليبيا والجابون 3 مرات بدأت في تصفيات كأس العالم 2010 وفاز المنتخب الليبي على ملعبه بهدف من نيران صديقة سجله برونو مانجا في مرماه وفاز منتخب الجابون في ملعبه بهدف برونو زيتا.

وتقابل المنتخبان في ربع بطولة كأس الأمم الأفريقية للاعبين المحليين 2014 وتعادلا بهدف لكل منهما وفاز المنتخب الليبي بنتيجة 4-2 بركلات الترجيح.

🔴📸 صور من التدريب الأخير للمنتخب الوطنى قبل مواجهة أنجولا غدًا ضمن الجولة الأولى للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 🇪🇬(2)…⬇️⬇️#EFA pic.twitter.com/bP0hijxSyi — EFA.eg (@EFA) August 31, 2021

مصر ضد أنغولا

يدخل منتخب مصر مباراته الافتتاحية في مشوار تصفيات كأس العالم من أجل تحقيق هدف التأهل للمونديال للمرة الرابعة بعدما صعد في نسخ 1934 و1990 و2018 بينما لعب منتخب أنجولا مرة وحيدة في مونديال 2006.

ويعاني منتخب مصر غيابات مؤثرة ومهمة في صفوفه بعدما رفضت الحكومة البريطانية منح استثناء لثنائي الفراعنة محمد صلاح، نجم ليفربول، ومحمد النني لاعب وسط آرسنال، بخلاف غياب مصطفى محمد مهاجم غلطة سراي التركي، بعد تأخر انضمامه لانشغاله بملف رحيله إلى بوردو الفرنسي والذي لم يكتمل.

واكتملت الظروف الصعبة بغياب الظهير الأيمن أكرم توفيق لإصابته في الوجه ومعاناة عمر جابر من وعكة صحية واستدعى منتخب مصر لاعب بيراميدز أحمد توفيق في الساعات الماضية.

وقال حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر، في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء، إن الوقت غير كاف وضيق للغاية مع نهاية الدوري بالموسم الماضي ثم مواجهة أنغولا ثم الجابون يوم الأحد المقبل بالجولة الثانية.

وأشار إلى أن التأهل إلى بطولة كأس العالم هو هدف المنتخب المصري وسيقاتل من أجل تحقيقه معترفا بأهمية ضربة البداية أمام أنغولا من أجل الوصول للمونديال.

ومن المرجح أن يعتمد منتخب مصر على طريقة 4-2-3-1 بوجود حارس المرمى محمد الشناوي وأمامه رباعي خط الدفاع محمود حمدي الونش وأحمد حجازي وباهر المحمدي وأحمد أبو الفتوح.

ويقود خط الوسط عمرو السولية وبجواره طارق حامد وأمامهما محمد مجدي أفشة وعلى الأطراف أحمد سيد زيزو ورمضان صبحي أو مصطفى فتحي مع المهاجم محمد شريف.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وأنغولا في تصفيات كأس العالم https://t.co/AeVfXhY0YV pic.twitter.com/ylRsHItMKK — إرم سبورت (@EremSports) August 31, 2021

في المقابل، يسعى منتخب أنغولا لتحقيق مفاجأة في ضربة البداية مع تعيين المدرب البرتغالي بيدرو جونسالفيس، 45 عاما، والذي سبق له تدريب منتخب الناشئين ومنتخب الشباب في أنغولا بخلاف قيادته فريق الشباب بنادي بريميرو دو أوجوستو الأنغولي وعمل مع فريق الشباب بنادي سبورتينغ لشبونة البرتغالي.

وقال بيدرو في تصريحات تلفزيونية سابقة لقناة ”أون تايم سبورتس“، إنه يدرك جيدا قوة منتخب مصر وكونه أحد القوى الكبرى في قارة أفريقيا كرويا، موضحا أن منتخب مصر قوي ومنظم ولن يتأثر بغياب النجوم وعلى رأسهم محمد صلاح.

ومن المنتظر أن يعتمد بيدرو على تشكيلة تضم حارس المرمى هوغو ماركيز، الذي يلعب في كيب تاون الجنوب أفريقي وأمامه رباعي الدفاع القائد باستوس لاعب روستوف الروسي وجوناثان بيواتو لاعب سينت تريدين البلجيكي وديوجينيس جواو الظهير الأيمن الذي يلعب في بيترو لواندو الأنغولي وفي الجبهة اليسرى نيريو فورتينا لاعب جينت البلجيكي.

ويقود خط الوسط ألفريدو ريبيرو ”فريدي“ لاعب أنطاليا سبور التركي، وبجواره مانويل كافومانا ”شاو“ لاعب لودوجوريتس البلغاري وعلى الأطراف مبالا نزولا جناح سبيزيا الإيطالي وجيسلون دالا لاعب الوكرة القطري مع ثنائي الهجوم آري بابل لاعب الإسماعيلي المصري وفيليكس فا لاعب بافوس القبرصي.

وقال ضياء السيد، المدرب العام الأسبق لمنتخب مصر، لـ“إرم نيوز“، إن ضربة البداية في غاية الأهمية ولكن الظروف التي يعاني منها الفراعنة في غاية الصعوبة مع غياب صلاح والنني ومصطفى محمد بجانب غياب عمر جابر وأكرم توفيق.

وأشار إلى أن المنتخب المصري بحاجة للحسم المبكر والتركيز مع بداية اللقاء ومحاولة الضغط على الدفاع الأنجولي موضحا أن الدفاع المصري عليه الحذر من ترك مساحات للاعبي أنغولا لأنهم يملكون مهارات فردية بصفة عامة.

ليبيا ضد الجابون

يسعى منتخب ليبيا لتقديم بداية قوية أيضا في مشوار التصفيات بعد عودة المدرب الإسباني القدير خافيير كليمنتي لقيادة المنتخب الليبي.

وخاض الفريق معسكرا في تركيا وخاض 3 لقاءات ودية ضد فريقي البدع وأم صلال القطري والمنتخب الأولمبي العراقي، وتبدو الصفوف شبه مكتملة في منتخب ليبيا قبل مواجهة الجابون.

ورفض الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ”كاف“ طلب الاتحاد الليبي بالسماح بحضور 1500 مشجع في المباراة بسبب جائحة كورونا.

ومن المرجح أن يعتمد المنتخب الليبي على تشكيلته التي تضم حارس المرمى محمد نشنوش وأمامه رباعي الدفاع عبد الله الشريف وسند الورفلي وعلي سلامة والمعتصم صبو.

ويقود خط الوسط محمد التهامي وأيمن عمير وعمر الخوجة مع ثلاثي الهجوم حمدو الهوني ومؤيد اللافي ”محمد الطبال“ ومحمد زعبية.

في المقابل، يسعى منتخب الجابون لتقديم بداية جيدة أيضا وإحراج المنتخب الليبي في عقر داره.

ويقود منتخب الجابون المدرب الفرنسي المخضرم باتريس نوفو، ويعتمد المنتخب الجابوني على تشكيلته التي تضم حارس المرمى دونالد نزي وأمامه رباعي الدفاع مانجا إيكيولي وكينغ موسافو وليلود بالون وجوهان أوبيانغ.

ويقود خط الوسط أنتوني أيونو وماريو ليمينا وسيرجي نغوالي وفي الهجوم بيير إيمريك أوباميانغ وجيم أليفاناه وفهد نيدوجوزي.