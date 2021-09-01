الزمالك يرد على تقارير اختفاء درع الدوري.. واقتراب عودة حمدي النقاز (فيديو)

نفى حسين السمري، المدير التنفيذي لنادي الزمالك، الأنباء التي ترددت بشأن اختفاء درع الدوري من داخل القلعة البيضاء.

وتوج الزمالك ببطولة الدوري المصري هذا الموسم للمرة الـ13 في تاريخه، بعد تصدر الجدول برصيد 80 نقطة.

وقال السمري خلال تصريحات تلفزيونية، مساء الثلاثاء: ”الدرع متواجد في مكتب رئيس نادي الزمالك ولم يخرج منه اليوم، ولدي صور حصلت عليها اليوم“.

وأضاف: ”خروجه من مكتبه يكون بإذن مكتوب من حسين لبيب أو مني أو من ينوب عني، الدرع متواجد مع جميع الدروع التي حصل عليها النادي، وما نشر اليوم عن اختفاء الدرع غير صحيح، وكان يخرج مثلا للتصوير مع بعض اللاعبين برفقة الأمن ثم يعاد مرة ثانية، وبالتالي خروجه من بوابة النادي مستحيل، فرجال الأمن في النادي سيتحملون هذه المسؤولية“.

وتابع: ”لدينا فكرة بإتاحة التصوير مع درع الدوري للأعضاء والجماهير ونحصل على مقابل مادي، فكرة استثمارية اقترحها حسام المندوه وعاطف النمر“.

المدير التنفيذي لنادي الزمالك يرد على أنباء اختفاء درع الدوري.. ويكشف: هناك اقتراح بإتاحة التصوير مع الدرع بمقابل مادي#يحدث_في_مصر#MBCMASR

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من جانبه، تحدث حسين لبيب، رئيس اللجنة المكلفة بإدارة النادي، عن الصفقات الجديدة للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، كما كشف الموقف النهائي للاعب التونسي حمدي النقاز من العودة للنادي الأبيض.

وقال لبيب في تصريحات تلفزيونية: ”توجد صفقات بعد ضم عمر كمال، لاعبان أو ثلاثة لن أفصح عن أسمائهم ولن أفعل عقودهم إلا بعد معرفة قوام فريقي بالكامل، ولن يتم الإعلان إلا بعد التوقيت الذي يحدده نادي الزمالك، لن أرضي الناس أو أفعل شيئا يضر بنا“.

وأضاف: ”يوجد 8 لاعبين لا بد من التجديد لهم للحفاظ على قوام الفريق، منهم طارق حامد وأشرف بنشرقي وعبد الله جمعة، وحال عدم رغبة أي من اللاعبين في التجديد يجب أن نوفر البديل“.

وأردف: ”نصر على تجديد التعاقد مع بنشرقي، وأعد جماهير الزمالك أننا نفعل أقصى ما لدينا، وإذا حدث أي جديد سأعلن ذلك رسميا، وأقول الحقائق أمام الجميع بالتفاصيل في الوقت المناسب“.

واستطرد: ”بنشرقي يريد التجديد للزمالك والنادي يريد استمراره، متبقٍ في العقد بند واحد فقط لا يمكن أن أوافق عليه، ولن أفتح فمي بأكثر من ذلك، العقد بالكامل تم الاتفاق عليه، عدا بند واحد لا يمكن أن أوافق عليه أبدا“.

وأكمل: ”نحن كنادي الزمالك نرسخ مبادئ الاحترام والأخلاق الطيبة وعدم التعصب، ونحاول بقدر المستطاع ألا نخطئ في أي شيء، ونحاول الحفاظ على حقوقنا عندما يكون هناك خطأ ضد الزمالك، كما تلقينا برقيات تهئنة من أندية كثيرة جدا من دول خليجية وأوروبية وأفريقية، نشعر بفخر أن نادي الزمالك يعلمه الكل، الذي يقدم لنا التهئنة نحترمه جدا، والذي لم يقدم لنا التهئنة وارد أنه نسي أو غاضب أننا فزنا بالدوري، ولن نذكر أسماء الأندية التي هنأتنا“.

وأكد: ”تقدمنا بتظلم ضد عقوبة محمود عبد الرازق شيكابالا، وسنقدم اليوم تظلما ضد عقوبة حازم إمام بناءً على المستشارين القانونيين، متأكد 100% من موقفنا، المستشارون أدوا عملهم بشكل صحيح جدا، ولدينا أكثر من مرحلة في التظلم والاستئناف، وأثق ثقة عمياء فيهم. ما فهمته من بيان اتحاد الكرة أنه لو أن هناك مباراة غدا لنادي الزمالك فإن شيكابالا قادر أن يلعبها“.

وأشار لبيب إلى أن الزمالك يتفاوض بالفعل مع التونسي حمدي النقاز، بعد أن فسخ عقده مع الترجي، وعرض التنازل عن مستحقاته المتأخرة التي تبلغ مليونا و300 ألف دولار، بجانب خفض راتبه السنوي.

وأوضح: ”كارتيرون موافق فنيا على عودة النقاز للزمالك، وسيأتي إلى مصر خلال اليومين المقبلين وسيكون هناك تفاوض مع اللاعب، وسننظر إلى مصلحة نادي الزمالك، وحمزة المثلوثي مستمر في الزمالك حتى في حالة التعاقد مع النقاز“.

مصطفى محمد

كما تطرق لبيب للحديث عن أزمة احتراف مصطفى محمد وفشل انتقاله إلى بوردو الفرنسي.

وقال لبيب: ”مصطفى محمد اتصل بي في الحادية عشرة من صباح أمس أكثر من مرة، وأبلغني أنه متواجد في فرنسا الآن. قال لي إنه سيتم إعارته لنادي بوردو الفرنسي، وأبلغته بأن نادي غلطة سراي عليه أن يفعّل بند الشراء بشكل نهائي، وآخر موعد في تفعيل البند يوم 31 ديسمبر“.

وأوضح: ”إذا أرسل النادي التركي خطابا قال فيه إنه فعّل عقد شراء مصطفى محمد، فإن نادي الزمالك سيحصل على المقابل المادي يوم 30-6-2022 وهو الـ4 ملايين دولار، وحاولنا مع الفريق التركي أن نحصل على شيء إضافى حتى الساعة 4.30 عصرا، وقلنا للنادي التركي نريد جزءا من المقابل المادي حاليا وباقي الأموال بعد ذلك، فطلبوا مهلة ساعة للرد“.

وشدد: ”إذا باع غلطة سراي مصطفى محمد، فالزمالك يستحق 15% من قيمة البيع، ومن مصلحتنا تفعيل بند البيع النهائي، لأن الزمالك سيكون قد ضمن 4 ملايين دولار بجانب الـ15% من إعادة البيع بعد ذلك“.

وأكد: ”لن نرضخ لأي شخص يريد الحصول على حق من حقوق نادي الزمالك، وأصريت على الوقوف مع والد مصطفى محمد وشخص آخر كان معه، حتى يتأكد أنني لا أكذب عليه ولعدم وجود تقصير من جانبنا، وذلك إلى أن تحدثوا مع النادي التركي وأبلغوه بأنه بعد نصف ساعة سيتم إرسال الخطاب“.

واستطرد: ”لم نعطل انتقال مصطفى محمد لنادي بوردو الفرنسي، وغلطة سراي التركي هو السبب“.