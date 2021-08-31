فشل انتقال مصطفى محمد إلى بوردو الفرنسي

أعلن الاعلامي أحمد حسام ميدو فشل صفقة انتقال مصطفى محمد مهاجم نادي الزمالك المصري؛ المعار لصفوف غلطة سراي التركي إلى صفوف بوردو الفرنسي.

وقال ميدو في تصريحات عبر برنامجه التليفزيوني، أن وكيل مصطفي محمد أخبرني الآن رسميا بفشل صفقة انتقال مصطفي محمد لبوردو بعض رفض الزمالك تأجيل دفع أموال الصفقة أو تقسيطها.

وأضاف في تصريح مقتضب: ”مصطفى محمد مستاء جدا“.

مصطفى محمد يخضع لاختبار طبي تمهيدا للانتقال إلى بوردو الفرنسي https://t.co/ijrdFiuLBv pic.twitter.com/V03Z5h1vlY — إرم سبورت (@EremSports) August 31, 2021

وكان اللاعب اجتاز الفحص الطبي الذي أجراه نادى جيروندان بوردو الفرنسي اليوم بنجاح، استعدادا للانضمام للفريق.

والجدير بالذكر ان الفريق التركي يمتلك حق شراء اللاعب مقابل 4 ملايين دولار بشرط موافقة الزمالك، إلا أن النادي الأبيض رفض.

ويلعب مصطفى محمد معارا من الزمالك إلى غلطة سراي حتى نهاية يونيو 2022، مع أحقية النادي التركي في ضم صاحب الـ23 عاما بشكل كامل من الزمالك مقابل 4 مليون دولار.

وقدم مصطفى محمد مستويات جيدة في بداية مشواره مع غلطة سراي، غير أن مستواه تراجع بعد إصابته في فترة الإعداد، وفقد مكانته كمهاجم أساسي بالفريق.

وشارك مصطفى محمد مع غلطة سراي في 17 مباراة، سجل فيهم 9 أهداف.