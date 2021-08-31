الزمالك يرفض رحيل طارق حامد وأوباما .. وكارتيرون يطلب التعاقد مع هذا الثلاثي

رفضت اللجنة المعينة لإدارة نادي الزمالك، رحيل طارق حامد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلال الفترة الجارية.

وطلب نادي الاتحاد السعودي التعاقد مع طارق حامد لاعب خط وسط نادي الزمالك المصري، في السوق الصيفي الحالي، بعد أيام من تقارير عن اهتمام العميد بالتعاقد مع اللاعب.

وخلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة خرجت بتوصية تفيد برفض أي عروض لرحيل طارق حامد عن الفريق بأي ثمن.

كما اتخذت اللجنة عدة قرارات، وجاءت كالتالي:

– رفض رحيل طارق حامد على سبيل الإعارة أو البيع داخل مصر أو خارجها.

– رفض تفعيل بند شراء غلطة سراي التركي لمصطفى محمد إلا بعد الحصول على 4 ملايين دولار كاش دون تقسيط.

ويرغب غلطة سراي بتقسيط قيمة الصفقة، حيث من المنتظر أن يتم بيع اللاعب إلى بوردو الفرنسي قبل نهاية فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

– إغلاق ملف رحيل أوباما بشكل نهائي للدوري السعودي، وإبلاغ نادي الحزم السعودي برفض عرضهم.

طلبات كارتيرون

من جهة أخرى كشفت مصادر لشبكة ”إرم نيوز“ أن الفرنسي باتريس كارتيرون طلب التعاقد مع الثلاثي: عبد الله السعيد، وعماد دونجا، وأحمد أيمن منصور من نادي بيراميدز.

ووعدت الإدارة كارتيرون بالنظر في طلباته والرد عليها في أسرع وقت ممكن.

وأعلن الزمالك، أمس الإثنين، تعاقده مع عمر كمال عبدالواحد قادمًا من صفوف المصري البورسعيدي في صفقة انتقال حر.

كما أعلن الزمالك في وقت سابق عودة المعارين: مصطفى فتحي، وكريم بامبو، ومحمد أوناجم، ولم يحسم مصير عمر السعيد، ورزاق سيسيه، حتى هذه اللحظات.

يذكر أن الزمالك أنهى مشوار بطولة الدوري الممتاز لهذا الموسم محتلًا المركز الأول برصيد 80 نقطة حصد بها اللقب رقم 13 في تاريخ النادي.

وخلال مشوار الفريق في بطولة الدوري لهذا الموسم، لعب الأبيض 34 مباراة أحرز فيها 61 هدفًا من خلال الفوز في 24 مباراة، و8 تعادلات، وخسارتين، ولم يسكن مرماه سوى 21 هدفًا.

وحقق الزمالك الفوز في 24 مباراة، منها 15 مباراة على ملعبه، و9 مباريات خارج ملعبه.