يفتتح المنتخب المصري منافسات التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم، بمواجهة صعبة أمام أنغولا.

ويخوض منتخب مصر مباراته ضد أنغولا غدًا الأربعاء، على أرض ملعب إستاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات تصفيات كأس العالم المؤهلة لمونديال قطر 2022.

ويدير اللقاء طاقم تحكيم من مالي بقيادة بوبو تراورى ويساعده موديبو ساماك وبابا يومبوليبا وحكم رابع مهامادو كيتا، ويراقب المباراة محمد سانوسي من نيجيريا.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وأنغولا في تصفيات كأس العالم‎

حصلت شبكة ”أون تايم سبورتس“ على حقوق نقل مباراة مصر وأنغولا في تصفيات كأس العالم 2022:

وستتم إذاعة المباراة مجانا على قناة ”أون تايم سبورتس 1“ والتي تبث عبر القمر الصناعي ”نايل سات“.

وينطلق اللقاء عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

تردد قنوات أون تايم سبورتس

التردد 11861

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ 6/5

انتظروا مباريات مصر في تصفيات كأس العالم لكرة القدم 2022 حصرياً على #ONTime_Sports

🇪🇬💪❤️ pic.twitter.com/KYrHd13CJR — OnTime Sports (@ONTimeSports) August 30, 2021

وقالت ”أون تايم سبورتس“ في بيان رسمي: ”أعلنت المتحدة للخدمات الإعلامية عن اتفاقها مع الاتحاد الدولي لكرة القدم بخصوص حقوق بث مباريات تصفيات كأس العالم 2022 داخل وخارج مصر أمم أنولا والغابون إضافة إلى مباراتي الدور المقبل الحاسمتين في التأهل إلى المونديال والبداية ستكون هذا الأربعاء أمام منتخب أنغولا في إستاد الدفاع الجوي في القاهرة“.

وأضافت: ”ينص الاتفاق بين المتحدة للخدمات الإعلامية والاتحاد الدولي لكرة القدم على حقوق البث الأرضية والفضائية على قنوات ”أون تايم سبورتس“ لكل مباريات الفراعنة في التصفيات التي تنطلق يوم 1 سبتمبر“.

وختمت: ”الجدير بالذكر أن قنوات ”أون تايم سبورتس“ ستقوم بإنتاج المباريات التي يشارك فيها منتخب مصر على أرضها حسب الاتفاق مع الفيفا بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام“.

المتحدة تحصل على حقوق كل مباريات المنتخب المصرى على فضائية أون تايم سبورتس .#ONTime_Sports pic.twitter.com/nWgvhAiuSl — OnTime Sports (@ONTimeSports) August 30, 2021

وبدأ المنتخب المصري معسكره المغلق يوم السبت، حيث خضع الجهاز الفني واللاعبون لمسحة طبية داخل فندق الإقامة، وأدى منتخب الفراعنة تدريباته مساء أمس على إستاد الدفاع الجوي.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة السادسة بتصفيات المونديال بجانب كل من أنغولا والجابون وليبيا.

وستتأهل 10 منتخبات إلى الدور الفاصل الذي ستجري مبارياته بنظام الذهاب والإياب؛ للتعرف على الممثلين الخمسة لأفريقيا في المونديال.

وفي حال تصدر مصر للمجموعة ستواجه أحد أبطال المجموعات التسع الأخرى، من أجل خوض مباراتي ذهاب وإياب لتحديد المتأهل مباشرة إلى كأس العالم.

على الجانب الآخر، حدد الكاف يوم 5- 9- 2021، موعدا لمباراة مصر والجابون في الجولة الثانية.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في السابعة مساء بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت مكة المكرمة، على أرض ملعب فرانسفيل في ليبرفيل عاصمة الجابون.