مصطفى محمد يخضع لاختبار طبي تمهيدا للانتقال إلى بوردو الفرنسي

قالت قناة بي ان سبورتس، إن الدولي المصري مصطفى محمد، يخضع للكشف الطبي تمهيدا للانتقال إلى نادي بوردو الفرنسي.

🟣🚨 عــــاجــل | مصادر beIN SPORTS: المصري مصطفى محمد يخضع للفحص الطبي تمهيدا لانتقاله إلى بوردو الفرنسي قادما من غلطة سراي التركي — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTS_news) August 31, 2021

وأعار نادي الزمالك المصري اللاعب لغلطة سراي، يناير الماضي، لمدة موسم ونصف، مع بند أحقية شراء يجب تفعيله يناير المقبل، مع إخطار نادي الزمالك بذلك، ليتمكن النادي التركي من الاحتفاظ بعقد اللاعب بشكل نهائي.

ولم يعلق نادي الزمالك بعد، على أنباء انتقال اللاعب إلى بوردو، دون تفعيل بند شرائه من قبل النادي التركي.

وقدم مصطفى محمد مستويات جيدة في بداية مشواره مع غلطة سراي، غير أن مستواه تراجع بعد إصابته في فترة الإعداد، وفقد مكانته كمهاجم أساسي بالفريق.

وكان نادي سانت إيتيان الفرنسي، قد طلب التعاقد مع مصطفى محمد قبل انتقاله إلى غلطة سراي.

وقال موقع minutes 20 الفرنسي اليوم الثلاثاء، إن مصطفى محمد سينضم إلى بوردو الفرنسي مقابل انتقال النيجيري صامويل كالو إلى صفوف غلطة سراي.