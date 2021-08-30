أون تايم سبورتس تعلن نقل مباريات منتخب مصر في تصفيات كأس العالم مجانا

أعلنت قناة ”أون تايم سبورتس“ اليوم الإثنين، نقل مباريات منتخب مصر في تصفيات كأس العالم مجانا.

وكتب حساب القناة عبر موقع ”فيسبوك“: ”انتظروا تصفيات كأس العالم لكرة القدم 2022 حصريا على ONTimeSports“.

انتظروا مباريات مصر في تصفيات كأس العالم لكرة القدم 2022 حصرياً على #ONTime_Sports

🇪🇬💪❤️ pic.twitter.com/KYrHd13CJR — OnTime Sports (@ONTimeSports) August 30, 2021

وقالت ”أون تايم سبورتس“: ”أعلنت المتحدة للخدمات الإعلامية عن اتفاقها مع الاتحاد الدولي لكرة القدم بخصوص حقوق بث مباريات تصفيات كأس العالم 2022 داخل وخارج مصر أمم أنولا والغابون بالإضافة إلى مباراتي الدور المقبل والحاسمتين في التأهل إلى المونديال والبداية ستكون هذا الأربعاء أمام منتخب أنغولا في استاد الدفاع الجوي في القاهرة“.

وأضافت: ”ينص الاتفاق بين المتحدة للخدمات الإعلامية والاتحاد الدولي لكرة القدم على حقوق البث الأرضية والفضائية على قنوات ”أون تايم سبورتس“ لكل مباريات الفراعنة في التصفيات التي تنطلق يوم 1 سبتمبر“.

وختمت: ”الجدير بالذكر أن قنوات ”أون تايم سبورتس“ ستقوم بإنتاج المباريات التي يشارك فيها منتخب مصر على أرضها حسب الاتفاق مع الفيفا بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام“.

المتحدة تحصل على حقوق كل مباريات المنتخب المصرى على فضائية أون تايم سبورتس .#ONTime_Sports pic.twitter.com/nWgvhAiuSl — OnTime Sports (@ONTimeSports) August 30, 2021

ومن المقرر أن يفتتح منتخب مصر مشواره في المرحلة الثانية من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 يوم الأربعاء 1 سبتمبر، حين يلعب منتخب مصر مع أنغولا.

والمرحلة الثانية من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم تضم 10 مجموعات تم توزيعها على 10 مجموعات، تضم كل مجموعة 4 منتخبات، تلعب فيما بينها جولات ذهاب وإياب، وجاء المنتخب المصري في المجموعة السادسة إلى جانب ليبيا والغابون وأنغولا.

المتحدة تحصل على حقوق كل مباريات المنتخب المصرى على فضائية أون تايم سبورتس .#ONTime_Sports pic.twitter.com/nWgvhAiuSl — OnTime Sports (@ONTimeSports) August 30, 2021

وشهدت نسخة كأس العالم 2018 تأهل 3 منتخبات عربية عن قارة أفريقيا وهي مصر والمغرب وتونس، لكن جميعها ودع من الدور الأول.

وفيما يلي مجموعات المرحلة الثانية من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022:

المجموعة الأولى: الجزائر، بوركينا فاسو، النيجر، جيبوتي.

المجموعة الثانية: تونس، زامبيا، موريتانيا، غينيا الاستوائية.

المجموعة الثالثة: نيجيريا، الرأس الأخضر، جمهورية أفريقيا الوسطى، ليبيريا.

المجموعة الرابعة: الكاميرون، ساحل العاج، موزامبيق، مالاوي.

المجموعة الخامسة: مالي، أوغندا، كينيا، رواندا.

المجموعة السادسة: مصر، الغابون، ليبيا، أنغولا.

المجموعة السابعة: غانا، جنوب أفريقيا، زيمبابوي، إثيوبيا.

المجموعة الثامنة: السنغال، الكونغو، ناميبيا، توغو.

المجموعة التاسعة: المغرب، غينيا، غينيا بيساو، السودان.

المجموعة العاشرة: جمهورية الكونغو الديمقراطية، بنين، مدغشقر، تنزانيا.