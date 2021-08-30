نادي الزمالك يعلن عن صفقة جديدة

أعلن نادي الزمالك بشكل رسمي، التعاقد مع اللاعب عمر كمال عبد الواحد نجم فريق المصري البورسعيدي لمدة ثلاث سنوات في صفقة انتقال حر.

وبحسب الموقع الرسمي لنادي الزمالك، قام اللاعب بالتوقيع على عقود انضمامه للقلعة البيضاء، في حضور حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك.

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ويعد عمر كمال عبدالواحد أحد أبرز لاعبي الدوري المصري هذا الموسم، حيث سجل 14 هدفا، علما أنه لعب لأندية اتحاد الشرطة والأسيوطي (بيراميدز حاليا).

ويجيد عمر كمال في جميع مراكز خط الهجوم، كما سبق ولعب في مركزي الظهير الأيمن والأيسر.

وهذه أولى صفقات الزمالك الذي نال لقب الدوري المصري للمرة الـ13 في تاريخه.

ونقل الزمالك عن عمر كمال عبد الواحد إنه يسعى للتتويج بكل الألقاب والبطولات مع النادي الأكبر في مصر وأفريقيا.

وأضاف أنه سيبذل أقصى جهده في التدريبات، والمشاركة في المباريات، وأكد أن مفاوضات انضمامه للزمالك لم تستغرق وقتا طويلا، وأشار إلى أنه فضّل الانضمام للزمالك على كافة العروض التي تلقاها خلال الفترة الماضية.