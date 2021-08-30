الموعد والقنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر ضد أنغولا‎

يفتتح المنتخب المصري، منافسات تصفيات كأس العالم المؤهلة لمونديال قطر 2022 باللعب أمام أنغولا في التصفيات التمهيدية.

ويخوض الفراعنة لقاء مهما ضد أنغولا، يوم الأربعاء المقبل 1- 9 -2021، على أرض ملعب استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات تصفيات كأس العالم المؤهلة لمونديال قطر 2022.

وينطلق اللقاء عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

ولم تعلن أي قناة مصرية حتى الآن عن بث المباراة عبر قنواتها، كما أن قنوات ”بي إن سبورتس“ لم تعلن أيضا الحصول على حقوق بث التصفيات حتى الآن، فيما كشفت تقارير أخرى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“ قد ينقل المباراة عبر حسابه الرسمي على منصة ”يوتيوب“.

وأعلن الجهاز الفني للمنتخب المصري بقيادة حسام البدري، قائمة اللاعبين النهائية المقرر انضمامهم لمعسكر المنتخب.. حيث أكد، أن الثنائي محمد صلاح لاعب ليفربول ومحمد النني، لاعب آرسنال، لن يتواجدا في مواجهة أنغولا، مشيرا إلى أنه يأمل تواجدهما أمام الجابون، موضحا: ”أزمة مشاركة محمد صلاح لا تخصنا فقط، بل هي أزمة عالمية“.

وكانت رابطة الدوري الإنجليزي، قررت منع لاعبي أنديتها من السفر لتمثيل منتخبات بلادهم التي تتواجد في القائمة الحمراء التي وضعتها الحكومة البريطانية، والخاصة بالدول التي لا يزال الوضع الوبائي المتعلق بفيروس كورونا فيها غامضا.

🔴لقطات من تدريب المنتخب الوطني استعدادا لأنجولا في تصفيات كأس العالم ( 2 ) … ⬇️⬇️ #EFA pic.twitter.com/QoeT6m7JhE — EFA.eg (@EFA) August 28, 2021

وبدأ المنتخب المصري معسكره المغلق، يوم السبت، حيث خضع الجهاز الفني واللاعبون لمسحة طبية داخل فندق الإقامة، وأدى منتخب الفراعنة تدريباته مساء أمس على ستاد الدفاع الجوي.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة السادسة بتصفيات المونديال بجانب كل من أنغولا والجابون وليبيا.

وستتأهل 10 منتخبات إلى الدور الفاصل الذي ستجري مبارياته بنظام الذهاب والإياب؛ للتعرف على الممثلين الخمسة لأفريقيا في المونديال.

وحالة تصدر مصر للمجموعة ستواجه أحد أبطال المجموعات التسع الأخرى، من أجل خوض مباراتي ذهاب وإياب لتحديد المتأهل مباشرة إلى كأس العالم.

على الجانب الآخر، حدد الكاف يوم 5- 9- 2021، موعدا لمباراة مصر والجابون في الجولة الثانية.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في السابعة مساء بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت مكة المكرمة، على أرض ملعب فرانسفيل في ليبرفيل عاصمة الجابون.