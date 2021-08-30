الزمالك يتظلم رسميا ضد عقوبات اتحاد الكرة بعد أحداث تتويجه بالدوري المصري

أعلن اتحاد الكرة المصري تسلمه، يوم الاثنين، تظلما رسميا من نادي الزمالك عن العقوبات الصادرة ضده من إدارة المسابقات بالاتحاد عن الأحداث التي صاحبت مباراته أمام البنك الأهلي ضمن الجولة الأخيرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وأوضح اتحاد الكرة في بيان رسمي، أنه ”قد أحال التظلم إلى لجنة الاستئناف بالاتحاد برئاسة المستشار عادل الشوربجى للنظر فيه“.

وأوضح ”بذلك تكون قرارات الإيقاف الصادرة عن إدارة المسابقات محل التظلم مؤقتة لحين الفصل في التظلم من قبل لجنة الاستئناف إما بتأييد القرار وإما بتخفيفه أو إلغائه“.

واندلعت أزمة بين الاتحاد والزمالك، يوم الأحد، بعدما أوقف الأول اللاعب محمود عبد الرازق ”شيكابالا“، قائد الفريق الأبيض.

وأوقف الاتحاد اللاعب لمدة 8 أشهر وغرمه نصف مليون جنيه بعد أحداث تتويج الزمالك بالدوري المصري الممتاز يوم الجمعة.

وحدثت مشادة بين شيكابالا وأحمد مجاهد رئيس لجنة إدارة الاتحاد قبل تسلم الزمالك درع الدوري الممتاز.

وكان الاتحاد بدوره أصدر بيانا، اليوم، شدد فيه على حياده في التعامل مع مختلف الأندية المتنافسة في البطولات التي يديرها.

وقال اتحاد الكرة في بيان ”يؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد أن احترامه وتقديره لجميع الأندية كان ولا يزال أحد الأركان الرئيسة التي يقوم عليها عمله، كما أنه يقف على مسافة واحدة من كل منها“.

وأضاف ”جميع قراراته وفق ذلك تنبع من الصالح العام ووفق لوائح معروفة وآليات موضوعية تضمن لأي طرف التظلم ضد أي من هذه القرارات أو الاستئناف عليها طبقا للقواعد المعمول بها“.

وتابع البيان ”ومن منظور العدالة التي يحرص عليها الاتحاد المصري لكرة القدم، حيث تتسع هذه الآلية لتضمن للمتظلم من القرار أو المستأنف أن يكون الإيقاف بشكل مؤقت لحين الفصل في تظلمه، إما بتأييد القرار محل التظلم وإما بتخفيف ما ورد فيه أو إلغائه بالكلية“.