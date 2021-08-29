أحمد مجاهد: لم أتلقَ شتائم من شيكابالا ولكنه قال لي: أنت أهلاوي (فيديو)

كشف المهندس أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، حقيقة تلقيه شتائم وسبابًا من محمود عبدالرازق ”شيكابالا“ قائد نادي الزمالك، خلال تتويج الفريق الأبيض بدرع الدوري العام.

وقال مجاهد في تصريحات تلفزيونية تعليقًا على أزمته مع شيكابالا: ”لم أتلقَ شتائم من شيكابالا خلال المشادة التي وقعت في استاد بتروسبورت“.

وأضاف: ”شيكا لم يشتمني، ولكني سمعته يوجه الحديث لي، حيث قال لي: “أنت أهلاوي”.

وقررت اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم إيقاف محمود عبد الرازق شيكابالا قائد نادي الزمالك لمدة 8 أشهر.

وقالت اللجنة في بيان رسمي إن إيقاف محمود عبد الرازق حسن لاعب الزمالك لمدة 8 أشهر، وغرامة 500 ألف جنيه، بسبب تكرار إثارة الجماهير، وسب الاتحاد.

كما استندت اللجنة في عقابها إلى ”عدم احترام مراسم التتويج، والتجاوز اللفظي والاحتكاك بمسؤولي النظام والاتحاد بعد المباراة نفسها“.

وحول الأسانيد القانونية لعقوبة شيكابالا، قال مجاهد: ”هناك درجات كثيرة للتقاضي بشأن العقوبات على اللاعبين بداية من التظلم خلال 10 أيام، ثم الاستئناف وحتى بعد الاستئناف يوجد مركز التسوية ثم أخيرًا المحكمة الرياضية الدولية، وكل شيء وارد سواء بتثبيت العقوبة أو تخفيفها، ومن الوارد إلغاؤها“.

وأوضح: ”لست صاحب قرر إيقاف شيكابالا، وهناك لوائح تحكم لجان الاتحاد المختلفة قبل إصدار أي قرار، وعلى المتضرر اللجوء للخطوات القانونية“.

وشدد رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الكرة المصرية أنه لا توجد مواقف شخصية ضد شيكابالا، ولا يوجد أي موقف مسبق معه، قائلًا: ”أنا على مسافة واحدة من كل اللاعبين والأندية بصفتي رئيسًا للاتحاد“.