إيقاف شيكابالا لاعب الزمالك 8 أشهر‎

قررت اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم إيقاف محمود عبد الرازق شيكابالا قائد نادي الزمالك لمدة 8 أشهر.

وقالت اللجنة في بيان رسمي إن إيقاف محمود عبد الرازق حسن لاعب الزمالك لمدة 8 أشهر وغرامة 500 ألف جنيه، جاء لتكرار إثارة الجماهير وسب الاتحاد.

كما استندت اللجنة في عقابها إلى ”عدم احترام مراسم التتويج والتجاوز اللفظي والاحتكاك بمسؤولي النظام والاتحاد بعد المباراة نفسها“.

وفيما يلي بيان اتحاد الكرة المصري بشأن العقوبات:

أعلنت إدارة المسابقات في الاتحاد المصري لكرة القدم قراراتها عن مباريات الجولة الأخيرة لمسابقة الدوري الممتاز على النحو التالي:

-غرامة مالية على نادي طلائع الجيش 20 ألف جنيه لتأخر الفريق في النزول إلى أرض الملعب في مباراته مع المصري.

-إيقاف أسامة عزب ومصطفى شبيطة لاعبي مصر للمقاصة مباراة واحدة لحصول كل منهما على الإنذار الثالث.

-إيقاف علي جبر لاعب بيراميدز مباراة واحدة لحصوله على الإنذار الثالث. -إيقاف فتحي مبروك عبد العزيز لاعب غزل المحلة للطرد لمنع فرصة هدف في مباراة فريقه أمام المقاولون.

-غرامة مالية 100 ألف جنيه على نادي الزمالك للهتاف الجماعي والسباب ضد عناصر اللعبة أثناء وبعد مباراته أمام البنك الأهلي.

-غرامة مالية 100 ألف جنيه على نادي الزمالك لنزول أعداد زائدة أثناء الشوط الثاني من المباراة نفسها ما ادى إلى توقفها 3 دقائق.

-إيقاف أحمد أبو الفتوح لاعب الزمالك مباراة لحصوله على الإنذار الثالث في المباراة نفسها.

-إيقاف حازم امام لاعب الزمالك 4 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه للسلوك غير الرياضي.

-إيقاف محمود عبد الرازق حسن لاعب الزمالك 8 أشهر وغرامة 500 ألف جنيه لتكرار إثارة الجماهير وسب الاتحاد وعدم احترام مراسم التتويج والتجاوز اللفظي والاحتكاك بمسؤولي النظام والاتحاد بعد المباراة نفسها.

احمد مجاهد هو اللي راح جر شكل شيكابالا وعمل معاه مشكله وهو بيكلم الامن عشان يدخلوا اللاعيبه واسرهم

ادارة الزمالك لو قبلت بايقاف يوم واحد لشيكابالا يستقيلوا بكره pic.twitter.com/zFKgBKCsZK — UCF for Youssssef (@ta3aleb) August 28, 2021

وغاب شيكابالا عن مراسم تتويج فريقه أمس عقب نهاية مباراة البنك الأهلي؛ بسبب مشادة بينه وبين أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية التي تدير اتحاد الكرة.

ونشبت مشاجرة بين قائد الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا وأحمد مجاهد بعد رفض فتح الباب للاعبي الزمالك المستبعدين وأسرهم، للاحتفال باللقب على أرضية ملعب ”بتروسبورت“ في القاهرة، عقب تعادل الفريق الأبيض مع البنك الأهلي (1-1)، في الجولة الأخيرة للدوري المصري الممتاز.

وتوجه مجاهد بدرع الدوري وسلمه لحسين لبيب، الذي سلمه بدوره للاعبي الزمالك دون أي مراسم للتتويج.

ورفض شيكابالا استلام الدرع مع زملائه، لكنه تواجد بصحبتهم مرة أخرى عقب انصراف مجاهد.

وغادر شيكابالا ملعب ”بتروسبورت“ برفقة أسرته، بعد التقاط بعض الصور التذكارية.

يذكر أن الزمالك توج بلقب الدوري المصري للمرة الـ13 في تاريخه والأولى منذ العام 2015، بعد جمعه 80 نقطة، وتقدم بفارق أربع نقاط عن غريمه الأهلي صاحب المركز الثاني.