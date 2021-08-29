إيقاف برنامج مي حلمي وإحالتها للتحقيق بعد إساءتها لأحمد صالح

أعلنت قناة ”الحدث اليوم“ المصرية، إيقاف برنامج الإعلامية مي حلمي، وإحالتها للتحقيق.

وقالت القناة في بيان: ”بناء على ما تم رصده من قبل المرصد الخاص بالقناة بحلقة الإعلامية مي حلمي، أمس السبت، الموافق 28 أغسطس 2021، وما بدر منها تجاه ضيف البرنامج، والتعامل معه بما يخالف الأصول والأكواد الإعلامية وميثاق الشرف الإعلامي“.

”لذلك قررنا، إحالة الإعلامية مي حلمي للتحقيق، وإيقاف برنامج الحكم على شاشة قناة الحدث اليوم، لحين انتهاء التحقيق“.

وكانت موجة غضب قد اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي؛ بسبب تعامل مي حلمي مع ضيفها لاعب الزمالك السابق أحمد صالح؛ ما دفعه للانسحاب من البرنامج.

وجاء انسحاب ”صالح“ اعتراضا منه على طريقة تعامل مقدمة البرنامج معه في طرح الأسئلة بشأن أزمة محمود عبدالرازق ”شيكابالا“، قائد الفريق الأبيض مع أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة المصري.

وكانت تتحدث مي حلمي، عن ما بدر من شيكابالا في الاحتفالات بلقب الدوري، في إشارة منها إلى تفاعل قائد الزمالك مع سباب جمهور الزمالك لجمهور الأهلي، إلا أن أحمد صالح طالبها بالحديث عن آخر لقطة حدثت في احتفالات درع الدوري أولا، ومن ثم الحديث عما فعله شيكابالا، إلا أنها رفضت هذا الأمر، وتحدثت معه بطريقة رأى لاعب الزمالك السابق أنها غير مناسبة؛ ما تسبب في تركه البرنامج.

وعلق صالح على ما حدث خلال الحلقة: ”أولا أوضح حاجة بس من امبارح وكمية رسايل مش طبيعية الحمد لله بس في ناس زعلانة إني روحت من الأول. أنا روحت علشان المعد صغير السن وفي بدايته بقاله سنة بيكلمني وقولتله هجيلك أما أفضى كتير أول أما مشيت من النادي قولتله هجيلك على حسب وعدي معاك لأني لا أخلف الوعد. أنا مش رايح لمي“.