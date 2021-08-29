نادي الزمالك يعلن رفضه أي إجراء "انتقامي" ضد شيكابالا

قال نادي الزمالك، في بيان رسمي، إنه يرفض أي إجراء انتقامي ضد نجمه وقائده محمود عبدالرازق شيكابالا، على خلفية المشادة التي حدثت مع أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية التي تدير اتحاد الكرة المصري، بعد مباراة البنك الأهلي الأخيرة بالدوري المصري.

ونشبت مشادة بين مجاهد وشيكابالا على خلفية رفض الأول تدخل الثاني للسماح بدخول بعض لاعبي الزمالك، وأسرهم لحضور احتفالية تسليم درع الدوري.

احمد مجاهد هو اللي راح جر شكل شيكابالا وعمل معاه مشكله وهو بيكلم الامن عشان يدخلوا اللاعيبه واسرهم

ادارة الزمالك لو قبلت بايقاف يوم واحد لشيكابالا يستقيلوا بكره pic.twitter.com/zFKgBKCsZK — UCF for Youssssef (@ta3aleb) August 28, 2021

وتوج نادي الزمالك بلقب الدوري المصري الـ13 في تاريخه بعد منافسة مع الأهلي، غير أن احتفالية تسليم درع المسابقة شهدت أحداثا ساخنة، بعد مشادة بين مجاهد وشيكابالا، رفض على إثرها الأخير استلام درع الدوري من رئيس اللجنة الثلاثية.

وتردد أن اتحاد الكرة ينوي توقيع عقوبة على شيكابالا قد تصل للإيقاف لمدة عام، أو 6 أشهر على الأقل بشرط تقديمه اعتذارا علنيا.

وقال الزمالك في بيان عبر موقعه الرسمي، بخصوص احتفالية تسليم درع الدوري وما صاحبها من أحداث:

”لم يقم أحد من القائمين على تنظيم المباراة، ومراسم التتويج بتوضيح أو إعلان الخطوات والضوابط الواجب اتباعها في حينه بالمخالفة لما كان يجب على المنظمين القيام به من ضرورة عقد اجتماع يضم كل الأطراف لوضع تصور كامل وواضح للتتويج والاحتفال بالنسبة للجميع، بما في ذلك اللاعبون وعائلاتهم ولعل الجميع يشاركنا الرأي أن من أغفل ذلك يتحمل الجانب الأكبر من المسؤولية عن الأزمة وتداعياتها“

”تبين بعد انتهاء المباراة، أن أعدادا كبيرة من الأشخاص من غير ذوي الصفة تواجدوا بمحيط الملعب ومنطقة التتويج“.

”حاول كابتن الفريق ـ شيكابالا ـ بناء على تكليف اللاعبين له تمكين زملائهم غير المقيدين بقائمة المباراة وبعض من ذويهم من الدخول إلى أرض الملعب للمشاركة في التتويج على نحو ما جرت عليه الأعراف باعتبارهم الأولى بذلك، إضافة إلى أن هؤلاء الأشخاص دخلوا إلى أماكن تواجدهم بعلم وإشراف الأمن والجهات المنظمة بعد التحقق من شخصياتهم وصفتهم، وبعد مجموعة من إجراءات الفحص والتدقيق غير المعتادة، بما يحمل إشارة واضحة على مشروعية تصرفهم وأحقيتهم في المشاركة بالاحتفال، وهو ما جرت عليه الأمور في المناسبات المماثلة“.

”تدخل عدد من المتواجدين لمنع ذلك بأسلوب غير لائق اتسم بالعنف والحدة دون بيان سبب، وبطريقة غير مبررة تشير إلى احتمال تعمد إثارة مشكلة وتصعيد الموقف بالمخالفة لكل الأعراف والقواعد البروتوكولية“.

”في هذا التوقيت وفي ظل حالة من التوتر الشديد والتي ترجع إلى ما قبل المباراة، حيث جرت أحداث غير مبررة لا محل لتفصيلها الآن، توجه مسؤول اتحاد الكره ـ أحمد مجاهد ـ إلى البوابة الداخلية للملعب المؤدية لغرف خلع الملابس حيث تواجد كابتن الفريق ـ شيكابالا ـ والذي لم يتجاوز حديثه المطالبة بحق اللاعبين المشروع في الاحتفال، إلا أن مجاهد وعلى مسمع من بعض مرافقيه، تحدث إلى كابتن الفريق بطريقه مسيئة متعمدة ما زاد الأمر توترا“

”إننا جميعا نكنّ كل التقدير والاحترام لجميع مسؤولي المنظومة الرياضية، ونرفض أي موقف اعتبر دون قصد إساءة للغير، وفي المقابل نطالب كل الأطراف ذات الصلة بما في ذلك الاتحاد المصري لكرة القدم، أن يضطلعوا بمسؤولياتهم ومن أهمها إجراء تحقيق شامل منصف ومحايد بشأن تلك الوقائع يؤخذ فيها بعين الاعتبار الحالات المماثلة بما يدرأ شبهة الانحياز والكيل بمكيالين، وحتى يتسنى اتخاذ قرارات عادلة تحفظ حقوق كل الأطراف“.

”يؤكد نادي الزمالك رفضه انفراد أي طرف كان جزءا من الأزمة باتخاذ أي قرارات ذات طابع انتقامي تفتقد الحياد، وأن النادي سيواجه أي شيء من ذلك بكل الطرق المشروعة، بما يحفظ حقوق النادي وأبنائه“.

”يطالب نادي الزمالك جميع الأطراف بالتجرد وإعمال العقل والنظر إلى الموقف من كافة جوانبه وأبعاده وعدم اختزاله في معالجة فرديه لأمر كابتن الفريق، وعدم غض الطرف عن آخرين يتحملون عن عمد أو إهمال تبعات الأزمة، ندعو الجميع إلى تقدير اعتبارات المصلحة العامة كما هو نهج نادي الزمالك“.

ويشير نادي الزمالك في طلبه الأخذ بعين الاعتبار الحالات المماثلة لاشتباك محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الأهلي مع محمد فضل عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، والتي حدثت خلال احتفالية تسليم درع الدوري الموسم الماضي، حيث تم حل الأزمة بشكل ودي دون توقيع عقوبات على اللاعب.

تحقيق

وأعلن نادي الزمالك فتح تحقيق شامل حول الواقعة للوقوف على كافه الحقائق، كما رحب بمشاركة كل الأطراف ذات الصلة في التحقيقات، كما يرحب بالمشاركة في أي تحقيق تجريه جهة مختصة، وإعلان النتائج وفق أعلى معايير المهنية والشفافية.

وكشف الزمالك بحسب البيان، أنه بصدد الإعداد لاحتفال بمناسبة الفوز ببطولة الدوري العام بطريقة لائقة تناسب قيمة النادي ومحبيه، بما في ذلك إقامة احتفالية جماهيرية بعد التنسيق مع الجهات المعنية، وسوف يتم الإعلان عن ذلك في حينه.