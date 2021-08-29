حقيقة فيديو حكم عودة مرتضى منصور لنادي الزمالك

راجت تقارير عن صدور حكم من القضاء الإداري في مصر بعودة مرتضى منصور لرئاسة نادي الزمالك مجددا، وتم تداول فيديو بهذا الشأن بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي، يوم الأحد.

وبالعودة إلى تاريخ الفيديو المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن الفيديو قديم ولا يمت للقضية المتداولة حاليا بأي صلة.

تأجيل الحكم في عودة مرتضى منصور لرئاسة نادي الزمالك

وقررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، تأجيل طعن مرتضى منصور، الذي طالب فيه بوقف قرار وقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك، إلى جلسة 10 أكتوبر المقبل للاطلاع والرد.

وكان مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، تواجد صباح اليوم الأحد، في مجلس الدولة؛ لحضور جلسة الحكم في الطعن المقدم منه، وهاني زادة، وعدد من أعضاء مجلس الزمالك السابق، على الحكم الصادر من القضاء الإداري بتأييد حل مجلسهم.

وكانت الدعوى قد طالبت بإلغاء قرار مديرية الشباب والرياضة رقم 694 بتاريخ 29 نوفمبر 2020، والذي تضمن في مادته الأولى تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة وتسيير أعمال نادي الزمالك للألعاب الرياضية.

وكان هاني زادة، قد أقام طعنا قضائيا أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، يطالب فيه بإلغاء القرار الصادر بوقف واستبعاد مجلس إدارة النادي، واختصم وزير الشباب والرياضة والمدير التنفيذي بالوزارة.

وتعود أحداث القضية إلى الوقت الذي أحالت فيه وزارة الشباب والرياضة المخالفات المالية الواردة بالتقرير المقدم من اللجنة التي فحصت ملفات الزمالك وما تضمنته من مخالفات، للنيابة العامة.

كما قررت وزارة الرياضة، وقف واستبعاد مجلس إدارة الزمالك والمدير التنفيذي والمدير المالي من إدارة شؤون النادي بصفة مؤقتة لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة، وما ستسفر عنه من نتائج، أو لحين انتهاء المدة القانونية المقررة قانونا لمجلس الإدارة، أيهما أقرب.

ويرأس نادي الزمالك لجنة مؤقتة برئاسة حسين لبيب، بناء على اللائحة الاسترشادية الصادرة عن وزارة الرياضة.