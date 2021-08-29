أحمد صالح لاعب الزمالك السابق ينسحب من حلقته مع مي حلمي (فيديو)

انسحب أحمد صالح، نجم نادي الزمالك الأسبق، على الهواء مباشرة خلال استضافته في إحدى حلقات برنامج ”الحكم“، الذي تقدمه المذيعة مي حلمي.

وجاء انسحاب ”صالح“ اعتراضا منه على طريقة تعامل مقدمة البرنامج معه في طرح الأسئلة بشأن أزمة محمود عبدالرازق ”شيكابالا“، قائد الفريق الأبيض.

وكانت تتحدث مي حلمي، عن ما بدر من شيكابالا في الاحتفالات بلقب الدوري، في إشارة منها إلى تفاعل قائد الزمالك مع سباب جمهور الزمالك لجمهور الأهلي، إلا أن أحمد صالح طالبها بالحديث عن آخر لقطة حدثت في احتفالات درع الدوري أولا، ومن ثم الحديث عما فعله شيكابالا، إلا أنها رفضت هذا الأمر، وتحدثت معه بطريقة رأى لاعب الزمالك السابق أنها غير مناسبة؛ ما تسبب في تركه البرنامج.

وسألته المذيعة عن رأيه في ما حدث باحتفالات الدوري، ليرد ”صالح“: ”هو كان فيه احتفال بالدوري؟“، لتجيبه مي حلمي متهكمة: ”مش لازم نجيب شاكيرا عشان نعمل احتفال، وهل لما تفرح مع نفسك هل هذا ليس احتفالا.. وأنا أتحدث عن الجمهور وأنت تتحدث بلسانهم، وهل ستتكلم بحيادية نعم، أم لا“.

ورد صالح مجددا ”ناس كثر زعلانين مما حدث ومفيش احتفال حصل، ولو الأهلي أخذ الدوري هل سيكون هذا شكل الاحتفال، وهل سيمنع زوجات اللاعبين؟.. والجماهير فرحانة مع نفسها، ومش فاهم شيكابالا عمل إيه؟“.

وأضاف ”أنا صادق وأجيب باحتفالية ولكن أنت مش عاجبك الكلام، وبكلمك صح“، لترد مي حلمي ”أنت لا ترد على كلامي وتحاول أخذ الكلام في طريق آخر“.

وانفعل نجم الزمالك معترضا على طريقة كلام المذيعة، قائلا ”لو هتتكلمي معايا بالطريقة دي أنا ممكن أمشي وأسيب البرنامج“.

وردت مقدمة البرنامج، قائلة ”مفيش مشكلة نستطيع أن ننهي الحلقة حالا“، وهو ما حدث بالفعل.

وانتقد العديد من الإعلاميين والمتابعين طريقة تعامل المذيعة مع أحمد صالح، إذ قال الشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر، عبر حسابه على فيسبوك ”أنا أهلاوي وبرفض الطريقة اللي اتعامل بيها الكابتن أحمد صالح، وياريت المجلس الوطني للإعلام يحاسب المذيعين دول الضيف اللي ييجي لازم يتشال على الرأس لكن مش عشان نعمل لقطة ومنظر ومشاهدات ونكسب بونط نهين الناس والراجل بيتكلم بمنتهى الذوق بجد مشهد سيئ ومهين وده بيدل إن المحتوى فاضي.. حقيقي عيب أوي“.

كما علق المخرج عمرو عرفة على هذه الحلقة وغرد عبر حسابه الشخصي بموقع ”تويتر“، قائلا ”الكلام ده لا يرضي أهلاوي ولا زملكاوي فيه فرق ما بين حد بيحترم مهنته كمذيع وحد تاني شايف إنه أكبر منها فبيتكبر على ضيوفه.. مش ذنب الضيف المؤدب إنه يستحمل كِبرك وكويس إنه مشي وساب البرنامج ويا ريت الدرس يكون وصل.. أشك“.

الكلام ده لا يرضي اهلاوي ولا زملكاوي فيه فرق ما بين حد بيحترم مهنته كمذيع و حد تاني شايف انه اكبر منها فبيتكبر علي ضيوفه .. مش ذنب الضيف المؤدب انه يستحمل كِبرك و كويس انه مشي و ساب البرنامج و يا ريت الدرس يكون وصل .. اشك https://t.co/iknTC9GC8Y — Amr arafa (@AArafa) August 29, 2021

يذكر أن الزمالك توج بلقب الدوري المصري للمرة الـ13 في تاريخه والأولى منذ العام 2015، بعد جمعه 80 نقطة، وتقدم بفارق أربع نقاط عن غريمه الأهلي صاحب المركز الثاني.

وشهدت المباراة الأخيرة للزمالك بعض الأحداث المؤسفة بأزمة بين أحمد مجاهد، رئيس اتحاد الكرة، وشيكابالا، نجم الزمالك، بعد رفض فتح الباب للاعبي الزمالك المستبعدين وأسرهم، للاحتفال باللقب على أرضية ملعب ”بتروسبورت“، عقب تعادل الفريق الأبيض مع البنك الأهلي (1-1)، في الجولة الأخيرة للدوري المصري الممتاز.