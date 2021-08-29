أسطورة التنس ديوكوفيتش يشيد بالمصري "حمدتو" خلال مشاركته بدورة الألعاب البارالمبية

أعرب أسطورة التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش، عن إعجابه بأداء لاعب تنس الطاولة المصري، إبراهيم حمدتو، والذي تواجد خلال منافسات الألعاب البارالمبية ”طوكيو2020“.

ونشر ديوكوفيتش عبر حسابه على ”إنستغرام“، فيديو لإبراهيم حمدتو، أثناء مشاركة الأخيرة في الألعاب البارالمبية، وكتب معلقًا: ”رائع.. أنا في حالة ذهول“.

ونال حمدتو إشادة العديد من الرياضيين حول العالم، أثناء مشاركته الثانية على التوالي في الألعاب البارالمبية في منافسات تنس الطاولة، رغم صعوبة المهمة، نظرًا لفقدان البطل ذراعيه ومنافسته لأبطال العالم للعبة بالفم.

وسبق وكتب الحساب الرسمي لدورة الألعاب البارالمبية، عبر ”تويتر“: ”فقط بالدورة البارالمبية، اللاعب المصري إبراهيم حمدتو، يلهم الجميع حول العالم.. بعدما فقد ذراعيه إثر حادث، يمسك بالمضرب بفمه وتساعده قدماه“.

وكان حمدتو قد تعرض لحادث قطار، وهو في العاشرة من عمره، أدى إلى بتر ذراعيه، ولكنه تمكن من احتراف لعبة تنس الطاولة، رغم ذلك.

وخسر حمدتو مباراته الثانية 0-3 أمام تشاو تشين بطل الصين، ليفقد فرصة التأهل من دور المجموعات.

واشتهر حمدتو بأنه أول لاعب في تاريخ دورة الألعاب البارالمبية، يمارس رياضة كرة الطاولة مستخدمًا أسنانه، كما نال الميدالية الفضية في بطولة أفريقيا في عام 2013.