"عقوبته ستكون كبيرة وغير مسبوقة".. كواليس جديدة في أزمة شيكابالا وأحمد مجاهد (فيديو)

سرد الإعلامي الرياضي هاني حتحوت تفاصيل جديدة عن أزمة محمود عبدالرازق ”شيكابالا“، قائد نادي الزمالك، مع أحمد مجاهد، رئيس اتحاد الكرة المصري، التي حدثت عقب مباراة الفريق الأبيض في البطولة وقبل مراسم تسليم درع الدوري.

وقال حتجوت عبر برنامجه ”الماتش“، مساء السبت: ”قبل المباراة الختامية الزمالك تمسك بإقامة احتفالية في ملعب بتروسبورت بعد مباراة البنك الأهلي، مثل ما حدث للأهلي الموسم الماضي، ومسؤولو الزمالك قالوا من حق جمهوري يفرح بي“.

وأضاف حتحوت: ”أزمة شيكابالا بدأت مع أحمد مجاهد قبل انطلاق المباراة، لما اللاعب جاء له خبر أن حافلة اللاعبين الشباب وبرفقتهم زوجات اللاعبين مُنعت من دخول الاستاد، وخرج شيكابالا برفقة زميله أحمد سيد ”زيزو“ إلى خارج الملعب وهددوا بعدم لعب المباراة حال عدم دخولهم الملعب، وهنا وافق المسؤولون على دخول اللاعبين الشباب وزوجات اللاعبين للمدرجات، واتفق مع أعداد كبيرة من الناشئين بأنهم سيدخلون للملعب للاحتفال مع اللاعبين بالفوز بالدوري“.

وتابع: ”قبل انتهاء المباراة الناشئون تجمعوا عند بوابة الملعب والعدد وصل لـ60 شخصا من لاعبين وزوجات اللاعبين وأبنائهم، وتم إيقاف المباراة لدقائق في نهايتها من قبل الحكم وطالب بعودة اللاعبين المتجمهرين أمام بوابات الملعب، وحاول شيكابالا إقناعه ولكن الحكم رفض، وبعد نهاية المباراة ذهب شيكابالا للبوابة لجلب زوجته وابنه وفتح البوابات للناشئين، وهنا رفض الأمن دخوله لغرفة خلع الملابس“.

وأردف: ”هنا ظهر أحمد مجاهد، رئيس اتحاد الكرة، الذي لم يكن من المفترض أن يتواجد في هذا الموقف، ولكن هنا بدأت الأزمة وقال مجاهد لشيكابالا إن الاتفاق مع حسين لبيب، رئيس النادي، على تسليم الدرع وفقا لبروتوكول محدد سلفا ثم يسمح لباقي المتواجدين بالاحتفال، وقال له لو دخلت لن تخرج مرة ثانية، وهنا استفزت الكلمة شيكابالا جدا وقال له (أنت أهلاوي وأخذنا الدوري غصب عنك يا أهلاوي)، وهنا اقترب رئيس اللجنة المكلفة للزمالك من الأزمة وشعر بحرج شديد من التصعيد وقال نمشي ونأخذ الدرع بعد ذلك ونؤجل الاحتفالية، ولكن شيكابالا بدأ يزعق ويتلفظ ببعض الألفاظ والموضوع أشبه بمحاولة اعتداء، ثم ظهر مشهد تسليم الدرع الغريب الذي رأيناه عبر الشاشات، ودخل بعد ذلك الناشئون وشيكابالا وزوجته وابنه لأرض الملعب“.

واستطرد: ”مصدر قال لنا إن عقوبة شيكابالا ستكون كبيرة وغير مسبوقة، وهناك واقعتان تتم دراستهما بشكل متأن، منها واقعة التحريض على سب جماهير الأهلي ثم واقعة التجاوز بحق رئيس اتحاد الكرة ومحاولة التهجم عليه بالقول والفعل، وخلال 48 ساعة سيتم الإعلان عن عقوبة شيكابالا من قبل اتحاد الكرة“.

وشدد حتحوت: ”هذا المشهد وهذا الموقف ولا يليقان بكل الأطراف، والواقع اللي يخليك تشوف هذا بعد واقعة مشابهة العام الماضي بين محمد فضل وكهربا غير متفائل، ولكن إزاي شيكابالا لا يشعر إنه غلطان في هذه الأزمة وأنت توجت بالدوري ولقب مستحق في ظل ظروف صعبة، فلماذا تجيب سيرة الأهلي؟.. مشكلة شيكابالا إنه بيفتكر إنه لما بيفوز ببطولة تبقى نهاية العالم.. الأهلي كسبان 4 بطولات في 8 أشهر.. بيخلص بطولة ويدخل في اللي بعدها ومبيفرحش.. أنت تخلص بطولة بعد 5 سنوات أول حاجة فكرت فيها شتمت الأهلي.. طبيعي أنك لن تحصل على لقب الدوري المقبل.. وهذه مشكلة الزمالك“.

وغاب شيكابالا عن مراسم تتويج فريقه، يوم الجمعة، عقب نهاية مباراة البنك الأهلي، بسبب مشادة بينه وبين أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية التي تدير اتحاد الكرة.

ونشبت مشاجرة بين قائد الزمالك وأحمد مجاهد بعد رفض فتح الباب للاعبي الزمالك المستبعدين وأسرهم، للاحتفال باللقب على أرضية ملعب ”بتروسبورت“، عقب تعادل الفريق الأبيض مع البنك الأهلي (1-1)، في الجولة الأخيرة للدوري المصري الممتاز.

وتوجه مجاهد بدرع الدوري وسلمه لحسين لبيب، الذي سلمه بدوره للاعبي الزمالك دون أي مراسم للتتويج.

ورفض شيكابالا تسلم الدرع مع زملائه، لكنه تواجد بصحبتهم مرة أخرى عقب انصراف مجاهد.

وغادر شيكابالا ملعب ”بتروسبورت“ برفقة أسرته، بعد التقاط بعض الصور التذكارية.

يذكر أن الزمالك توج بلقب الدوري المصري للمرة الـ13 في تاريخه والأولى منذ العام 2015، بعد جمعه 80 نقطة، وتقدم بفارق أربع نقاط عن غريمه الأهلي صاحب المركز الثاني.