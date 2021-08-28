بعد مشادته مع مجاهد.. الزمالك ينشر صورا لشيكابالا وعائلته مع درع الدوري‎

نشر نادي الزمالك المصري صورا لقائده محمود عبدالرازق شيكابالا، ولعائلته، وهم يحتفلون مع درع الدوري المصري الممتاز الذي توج به الفريق الأبيض.

الصور تم نشرها بعد ساعات من مشادة شيكابالا ورئيس اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم أحمد مجاهد، والتي تسببت في إلغاء مراسم تتويج الفريق الأبيض بدرع الدوري، أمس الجمعة.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الزمالك صورة لشيكابالا تجمعه بدرع الدوري وهو يرقص به، بنفس الطريقة التي اعتاد الاحتفال بها بعد حصد الألقاب مع النادي الأبيض.

كما نشر النادي صورًا لشيكابالا وعائلته وهم يحتفلون بدرع الدوري الممتاز، وكتبوا عليها: ”درع الدوري بين يدي قائد الزمالك“.

وغاب شيكابالا عن مراسم تتويج فريقه أمس عقب نهاية مباراة البنك الأهلي؛ بسبب مشادة بينه وبين أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية التي تدير اتحاد الكرة.

ونشبت مشاجرة بين قائد الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا وأحمد مجاهد بعد رفض فتح الباب للاعبي الزمالك المستبعدين وأسرهم، للاحتفال باللقب على أرضية ملعب ”بتروسبورت“ في القاهرة، عقب تعادل الفريق الأبيض مع البنك الأهلي (1-1)، في الجولة الأخيرة للدوري المصري الممتاز.

وتوجه مجاهد بدرع الدوري وسلمه لحسين لبيب، الذي سلمه بدوره للاعبي الزمالك دون أي مراسم للتتويج.

ورفض شيكابالا استلام الدرع مع زملائه، لكنه تواجد بصحبتهم مرة أخرى عقب انصراف مجاهد.

وغادر شيكابالا ملعب ”بتروسبورت“ برفقة أسرته، بعد التقاط بعض الصور التذكارية.

يذكر أن الزمالك توج بلقب الدوري المصري للمرة الـ13 في تاريخه والأولى منذ العام 2015، بعد جمعه 80 نقطة، وتقدم بفارق أربع نقاط عن غريمه الأهلي صاحب المركز الثاني.