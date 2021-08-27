مشادة بين شيكابالا وأحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة.. وقائد الزمالك يرفض استلام درع الدوري

رفض محمود عبدالرازق ”شيكابالا“ قائد نادي الزمالك استلام درع الدوري من أحمد مجاهد رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، بعد مشادة بين الطرفين.

وقال مصدر داخل الزمالك لـ“إرم نيوز“ إن شيكابالا انفعل على أحمد مجاهد بسبب منعه أهالي اللاعبين والضيوف من الدخول إلى أرض الملعب للاحتفال مع عائلاتهم وذويهم، والاقتصار على اللاعبين فقط.

ودخل الثنائي في مشادة كلامية، رفض على إثرها شيكابالا استلام الدرع والاحتفال مع اللاعبين.

وتدخل حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك وقرر استلام الدرع بنفسه من رئيس اتحاد الكرة بدلا من شيكابالا.

لاعبو الزمالك يصطحبون كريم بامبو في ممر شرفي قبل مباراة البنك الأهلي (فيديو) https://t.co/6MLmf16nEE pic.twitter.com/XTzHHJ1Gle — إرم سبورت (@EremSports) August 27, 2021

يذكر أن الزمالك البطل أنهى مشواره بتعادل احتفالي 1-1 مع مضيفه البنك الأهلي في الجولة الأخيرة من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم اليوم الجمعة.

ورفع الزمالك، الذي فاز باللقب في الجولة السابقة، رصيده إلى 80 نقطة بفارق أربع نقاط عن غريمه الأهلي صاحب المركز الثاني الذي فاز على ِأسوان 2-1.

وأقام لاعبو البنك الأهلي ممرا شرفيا للزمالك قبل المباراة بعد تتويجه بلقبه 13 في دوري الأضواء.