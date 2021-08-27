رياضة

مشادة بين شيكابالا وأحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة.. وقائد الزمالك يرفض استلام درع الدوري
تاريخ النشر: 27 أغسطس 2021 21:30 GMT
تاريخ التحديث: 27 أغسطس 2021 22:45 GMT

مشادة بين شيكابالا وأحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة.. وقائد الزمالك يرفض استلام درع الدوري

رفض محمود عبدالرازق "شيكابالا" قائد نادي الزمالك استلام درع الدوري من أحمد مجاهد رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، بعد مشادة بين الطرفين.

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المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

رفض محمود عبدالرازق ”شيكابالا“ قائد نادي الزمالك استلام درع الدوري من أحمد مجاهد رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، بعد مشادة بين الطرفين.

وقال مصدر داخل الزمالك لـ“إرم نيوز“ إن شيكابالا انفعل على أحمد مجاهد بسبب منعه أهالي اللاعبين والضيوف من الدخول إلى أرض الملعب للاحتفال مع عائلاتهم وذويهم، والاقتصار على اللاعبين فقط.

ودخل الثنائي في مشادة كلامية، رفض على إثرها شيكابالا استلام الدرع والاحتفال مع اللاعبين.

وتدخل حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك وقرر استلام الدرع بنفسه من رئيس اتحاد الكرة بدلا من شيكابالا.

يذكر أن الزمالك البطل أنهى مشواره بتعادل احتفالي 1-1 مع مضيفه البنك الأهلي في الجولة الأخيرة من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم اليوم الجمعة.

ورفع الزمالك، الذي فاز باللقب في الجولة السابقة، رصيده إلى 80 نقطة بفارق أربع نقاط عن غريمه الأهلي صاحب المركز الثاني الذي فاز على ِأسوان 2-1.

وأقام لاعبو البنك الأهلي ممرا شرفيا للزمالك قبل المباراة بعد تتويجه بلقبه 13 في دوري الأضواء.

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