أنهى فريق الزمالك مشواره في بطولة الدوري الممتاز –البطولة التي توج بلقبها- بتعادل إيجابي مع مضيفه البنك الأهلي بهدف لكل فريق.

تقدم الزمالك عن طريق أيمن حفني في الدقيقة 71 برأسية قوية، قابلها من متابعة لعرضية حازم إمام.

وتعادل كريم بامبو للبنك الأهلي برأسية رائعة.

التعادل رفع رصيد الزمالك إلى 80 نقطة بفارق 4 نقاط كاملة عن الأهلي الوصيف صاحب الـ76 نقطة.

وفاز الأهلي على أسوان في نفس الجولة بهدفين مقابل هدف، ليؤمن وصافة جدول ترتيب الدوري المصري، فيما هبط أسوان رسميًا.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري المصري كاملا لموسم 2020/2021:

في نفس السياق أصدرت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، بيانا موجها لجماهير النادي بعد التتويج ببطولة الدوري الممتاز، للمرة الثالثة عشر في تاريخ قلعة ميت عقبة.

وجاء البيان كالتالي:

”بسم الله الرحمن الرحيم.. الحمد لله على فضله وتوفيقه.. باسمي واسم كل زملائي أعضاء اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك يسعدني أن أتقدم إلى جماهيره العظيمة وأعضائه المحترمين والعاملين به وجميع منتسبيه الأفاضل بالتهنئة الخالصة بمناسبة فوز الفريق الأول لكرة القدم ببطولة الدوري العام 20/21 موسم تلك البطولة الغالية التي غابت سنين، يأتي الفوز بها اليوم في واحد من أصعب المواسم الرياضية، بما شهد فيه النادي من تحديات غير مسبوقة على نحو يؤكد عظمة وعراقة هذا النادي، ويقدم رسالة واضحة للجميع يعيها ذوو النفوس السوية والقلوب الصافية والعقول المستنيرة، وتستعصي على من حرمه الله بعدله شيئا من ذلك.

إن هذا الفوز ليؤكد على نجاح سياستنا التي رسمناها معا لتكون لنا شرعة ومنهاجا والتزمنا بها قولا وعملا دون مواربة كما عاهدناكم، حيث احترام الجميع وتوحيد الصف ونبذ الخلافات والتمسك غير المشروط بقيم الروح الرياضية مع بذل كل الجهود لفرض مناخ صحي للمنافسة العادلة قدر المستطاع، ومواجهة الصعوبات والتحديات أيا كانت طبيعتها أو مصدرها بالجهد والعمل المخلص تطبيقا لشعارنا الثابت وهو نبل الغاية وشرف الوسيلة، كما أن هذه البطولة كانت ثمرة جهود إدارات متتابعة لا يمكن إنكار فضلهم وصار شكرهم واجبا بما يؤكد ثراء هذا النادي العظيم بأبنائه وكوادره.

إن نادي الزمالك القلعة الرياضية التي لا تغيب عنها شمس البطولات وهو إن غابت عنه نجوم افتقدناها ونحترمها على كل حال إلا أن نجوما أخرى سطعت واستكملت المسيرة بعزم وإخلاص، وها هو النادي إذ يحصد اليوم البطولة رقم 77 في تاريخه الكروي لتكون درة تاج بطولات هذا العام لتجاور دوري كرة اليد، ودوري السوبر لكرة السلة، وكأس الكرة الطائرة وبطولتي إفريقيا للأندية لكرة اليد وكرة السلة وكأس السوبر الإفريقي لكرة اليد والعديد من البطولات التي لا يتسع المقام لذكرها، تلك البطولات التي كانت بفضل الله ثمرة دعم جماهير عظيمة وجهد وعمل لاعبين كانوا بحق نجوما ضربوا مع أجهزتهم الفنية والإدارية والطبية أروع المثل في الإخلاص والحب لناديهم وإليهم ينسب النصر ويجب لهم الشكر.

وإلى هؤلاء النجوم نقول سوف نبذل بإذن الله كل الجهد لدعمكم، وستبقى أسماؤكم محفورة في قلوب محبيكم شأن كل من أخلص لهذا النادي وتفانى من أجل رفعته، وإلى جماهير النادي وأعضائه الكرام إلى من تحلوا بالأمل وكان لديهم إيمان بالقدرة على النجاح وإلى من ساورهم الشك في ذلك نقول سنبقى معا وبدعمكم أيا كان موقعنا نبذل الجهد ونصنع النصر.. والله الموفق والمستعان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته“.