خطف محمد شريف لاعب النادي الأهلي المصري لقب هداف الدوري المصري لموسم 2021، بعد نهاية مباريات البطولة المصرية لهذا الموسم، يوم الجمعة.

وحافظ شريف على صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري المصري، بعد أن أحرز هدفًا للأهلي في شباك أسوان بالمباراة الأخيرة، ليرفع رصيده إلى 21 هدفًا بفارق 5 أهداف عن مصطفى فتحي لاعب سموحة صاحب الـ16 هدفا.

وفي المركز الثالث حل أشرف بن شرقي مهاجم الزمالك بـ15 هدفا، بالتساوي مع أحمد ياسر ريان مهاجم سيرميكا.

وتوج الزمالك بلقب الدوري المصري للمرة الـ13 في تاريخه، وذلك في الجولة الماضية بعد تغلبه على الإنتاج الحربي 2/0.

ورفع الزمالك رصيده إلى 80 نقطة بفارق 4 نقاط عن الأهلي الوصيف.

وفيما يلي جدول ترتيب هدافي الدوري المصري كاملا لموسم 2020/2021:

محمد شريف- الأهلي – 21 هدفا

مصطفى فتحي – سموحة- 16 هدفا

أشرف بنشرقي- الزمالك- 15 هدفا

أحمد ياسر ريان- سيراميكا- 15 هدفا

عمر كمال المصري- البورسعيدي- 13 هدفا

كريم بامبو- البنك الأهلي – 12 هدفا

عمر السعيد- الجونة- 11 هدفا

فخر الدين بن يوسف- الإسماعيلي- 11 هدفا

شيميلس بيكيلي – مصر للمقاصة- 11 هدفا

باسم مرسي- مصر للمقاصة – 11 هدفا

أحمد سمير – طلائع الجيش- 11 هدفا

أحمد علي كامل- البنك الأهلي 11 هدفا

رامي صبري – إنبـي- 10 أهداف

يوسف أوباما- الزمالك – 10 أهداف

مصطفى البدري- الإنتاج الحربي- 10 أهداف

جون أوكويي إيبوكا- إنبـي- 10 أهداف