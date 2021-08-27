لاعبو الزمالك يصطحبون كريم بامبو في ممر شرفي قبل مباراة البنك الأهلي (فيديو)‎

نظم لاعبو البنك الأهلي ممرًا شرفيًا للاعبي الزمالك خلال مواجهة الفريقين، مساء اليوم الجمعة، بالجولة الختامية لمسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

ويلعب الزمالك أمام البنك الأهلي في الجولة الأخيرة من الدوري المصري على استاد بتروسبورت، بعد نجاحه بحصد لقب الدوري في الجولة الماضية بعد الفوز على الإنتاج الحربي 2/0.

والتقطت كاميرا المباراة لاعبي البنك الأهلي وهم يصطفون على جانبي الملعب وأمام ممر غرفة خلع الملابس، وقاموا بتحية الجهازين الفني والإداري للزمالك، ثم لاعبي الفريق الأبيض، حيث تقدمهم ”كريم بامبو“ لاعب البنك الأهلي المعار من الزمالك.

مممر شرفي من لاعبي البنك الاهلي لنادي الزمالك بطل الدوري ❤pic.twitter.com/SbUpNPdQxg — CHAMP13NS 🇵🇸 (@Zamalek_Stats) August 27, 2021

وتُوج الزمالك بلقب الدوري للمرة الـ 13 في تاريخ بعد فوزه على الإنتاج الحربي بهدفين دون رد في الجولة قبل الأخيرة للدوري.

كما ضمن البنك الأهلي بقاءه في الدوري الممتاز بعدما صعد للمرة الأولى هذا الموسم.