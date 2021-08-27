رياضة

لاعبو الزمالك يصطحبون كريم بامبو في ممر شرفي قبل مباراة البنك الأهلي (فيديو)‎
تاريخ النشر: 27 أغسطس 2021 19:28 GMT
تاريخ التحديث: 27 أغسطس 2021 19:45 GMT

لاعبو الزمالك يصطحبون كريم بامبو في ممر شرفي قبل مباراة البنك الأهلي (فيديو)‎

يلعب الزمالك أمام البنك الأهلي في الجولة الأخيرة من الدوري المصري.

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المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

نظم لاعبو البنك الأهلي ممرًا شرفيًا للاعبي الزمالك خلال مواجهة الفريقين، مساء اليوم الجمعة، بالجولة الختامية لمسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

ويلعب الزمالك أمام البنك الأهلي في الجولة الأخيرة من الدوري المصري على استاد بتروسبورت، بعد نجاحه بحصد لقب الدوري في الجولة الماضية بعد الفوز على الإنتاج الحربي 2/0.

والتقطت كاميرا المباراة لاعبي البنك الأهلي وهم يصطفون على جانبي الملعب وأمام ممر غرفة خلع الملابس، وقاموا بتحية الجهازين الفني والإداري للزمالك، ثم لاعبي الفريق الأبيض، حيث تقدمهم ”كريم بامبو“ لاعب البنك الأهلي المعار من الزمالك.

وتُوج الزمالك بلقب الدوري للمرة الـ 13 في تاريخ بعد فوزه على الإنتاج الحربي بهدفين دون رد في الجولة قبل الأخيرة للدوري.

كما ضمن البنك الأهلي بقاءه في الدوري الممتاز بعدما صعد للمرة الأولى هذا الموسم.

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