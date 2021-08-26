تغريدة غامضة من شيكابالا ردا على انتقادات ميدو‎

أثار محمود عبدالرازق شيكابالا قائد فريق الزمالك الجدل بتغريدة غير مفهومة عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة ”تويتر“.

وكتب شيكابالا عبر حسابه الرسمي بموقع ”تويتر“ تغريدة غامضة قال فيها: ”شكلنا هنشوف صورة تانية في الجونة“.

شكلنا هنشوف صورة تانية في الجونة — Shikabala (@Shikabala) August 26, 2021

وفي التعليقات على التغريدة قال مغردون إن هذه الرسالة موجهة من شيكابالا إلى أحمد حسام ميدو، لاعب الزمالك الأسبق، بعد صورته الشهيرة في منتجع الجونة مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وصورة أخرى مع حسن حمدي والخطيب وبعض مسؤولي الرياضة والأهلي.

وكشف بعض المغردين أن شيكابالا كتب هذه التغريدة بعد أن انتقد ميدو تصرفات محمود شيكابالا بعد فوز الزمالك بلقب الدوري الممتاز عقب الفوز على الإنتاج، وترديد سباب ضد النادي الأهلي مع الجماهير البيضاء.

وقال ميدو خلال مقطع فيديو نشره عبر صفحته الشخصية بموقع ”إنستغرام“: ”أول مرة أشوف احتفالات بعض من لاعبي الزمالك بعد الفوز ببطولة الدوري وأنا أؤكد أني ضد تلك الطريقة“.

وأضاف: ”الاحتفالات اللي فيها سب لأي جمهور أو أي حد.. الكلام دا جديد علينا وماعرفش اللاعيبة دي جابت الكلام دا منين!!.. أنا عارف ممكن ناس زملكاوية تزعل من الكلام اللي بقوله لكن دا حق ربنا“.

وتابع: ”زي ما بنطالب الناس تحترم نجومنا لازم نجومنا يبدأوا ويحترموا نفسهم.. لأن السب وسط الاحتفالات إيه لازمته! احتفل دون غلط والتجريح في أي حد.. عيب أننا في وسط فرحتنا ببطولة مهمة أن أول حاجة نعملها نسب جماهير المنافس أو جماهير أي نادي تاني“.

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وكان محمود عبدالرازق شيكابالا نجح في التتويج بلقب الدوري مع الزمالك للمرة الـ13 في تاريخ الفارس الأبيض.

يذكر أن الزمالك توج رسميا بلقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم للمرة الـ 13 في تاريخه يوم الثلاثاء الماضي، عقب تغلبه على الإنتاج الحربي بهدفين دون رد، ضمن الجولة الـ 33 من المسابقة.

ورفع الزمالك بهذا الفوز رصيده لـ 79 نقطة، موسعا الفارق مع ملاحقه الأهلي إلى 6 نقاط، بعدما تعادل الأخير مع مضيفه الجونة بثلاثة أهداف لمثلها، قبل جولة واحدة من نهاية الموسم.

وعاد الزمالك بهذا اللقب إلى منصة التتويج بالدوري بعد غياب دام 6 مواسم متتالية، حين حقق أبيض العاصمة المصرية آخر ألقابه على مستوى مسابقة الدوري الممتاز موسم 2014 – 2015.