أسامة نبيه: لم أتشاجر مع حميد أحداد.. هناك من يحاول إفساد فرحة الزمالك بالدوري

كشف أسامة نبيه المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك حقيقة ما تردد عن نشوب مشاجرة بينه وبين المغربي حميد أحداد مهاجم الفريق، خلال تدريبات اليوم.

وعلق نبيه على تلك الأنباء في تصريحات للموقع الرسمي لنادي الزمالك قائلا: ”الأمر لا يعدو كونه نرفزة ملعب، وهناك من يحاول إفساد فرحة الزمالك بالتتويج ببطولة الدوري الممتاز“.

وأضاف: ”الموقف لم يستغرق أكثر من عدة ثوانٍ وتم احتواء الأمر، والفريق أنهى تدريبه في موعده ولا أساس من الصحة لإنهاء التدريب مبكرا“.

ويستعد الزمالك لمباراة البنك الأهلي التي ستقام غدا الجمعة على استاد بترسبورت في الجولة الرابعة والثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن ينتظم الفريق في معسكر مغلق بعد تدريب اليوم.

يذكر أن الزمالك توج رسميا بلقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم للمرة الـ 13 في تاريخه يوم الثلاثاء الماضي، عقب تغلبه على الإنتاج الحربي بهدفين دون رد، ضمن الجولة الـ 33 من المسابقة.

ورفع الزمالك بهذا الفوز رصيده لـ 79 نقطة، موسعا الفارق مع ملاحقه الأهلي إلى 6 نقاط، بعدما تعادل الأخير مع مضيفه الجونة بثلاثة أهداف لمثلها، قبل جولة واحدة من نهاية الموسم.

وعاد الزمالك بهذا اللقب إلى منصة التتويج بالدوري بعد غياب دام 6 مواسم متتالية، حين حقق أبيض العاصمة المصرية آخر ألقابه على مستوى مسابقة الدوري الممتاز موسم 2014 – 2015.