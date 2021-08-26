رياضة

حسام حسن نجم سموحة ينضم إلى صفقات النادي الأهلي‎
تاريخ النشر: 26 أغسطس 2021 17:11 GMT
تاريخ التحديث: 26 أغسطس 2021 17:50 GMT

حسام حسن نجم سموحة ينضم إلى صفقات النادي الأهلي‎

محمود الخطيب أنهى الاتفاق مع فرج عامر رئيس سموحة وتم الانتهاء من عملية شراء عقد حسام حسن.

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المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

توصل النادي الأهلي المصري إلى اتفاق مع إدارة نادي سموحة بشأن الحصول على خدمات حسام حسن مهاجم الفريق السكندري خلال فترة الانتقالات الصيفية، لينضم إلى الثنائي كريم فؤاد، ولويس ميكيسوني، اللذين انضما رسميًا إلى القلعة الحمراء.

وقال الإعلامي أحمد شوبير القريب من إدارة  الأهلي المصري، إن النادي الأحمر سيعلن عن صفقة بيرسي تاو، اليوم الخميس، ثم الإعلان عن صفقة حسام حسن

وبحسب مصادر صحفية مصرية، فإن محمود الخطيب أنهى الاتفاق مع فرج عامر رئيس سموحة، وتم الانتهاء من عملية شراء عقد حسام حسن، وجاء ذلك باتصالات بين رئيس النادي الأهلي.

والأهلي –وفقًا لتلك المصادر- سيقوم بدفع 40 مليون جنيهًا مصريًا مقابل شراء عقد حسام حسن من سموحة، وسيتم دفعها على أقساط، مع إعارة لاعبين من فريق الشباب في الأهلي إلى سموحة.

ويشهد الوقت الحالي الاتفاق على الثنائي الذي سيخرج على سبيل الإعارة إلى النادي السكندري.

يذكر أن النادي الأهلي المصري أعلن رسميًا، اليوم الخميس، التعاقد مع كريم فؤاد من فريق النجوم بعقد لمدة 5 سنوات، والموزمبيقي لويس ميكيسوني.

وكانت وسائل إعلام أفادت بأن صفقة كريم فؤاد كلفت الأهلي 15 مليون جنيه إلى جانب 3 ملايين أخرى، تنازل عنها اللاعب، وتخصم من مستحقاته لدى القلعة الحمراء.

وينهي الأهلي مشواره في الدوري المصري، غدًا الجمعة، عندما يلعب مع أسوان، علمًا بأن الفريق الأحمر سيواجه الرجاء البيضاوي المغربي، يوم 24 سبتمبر في كأس السوبر الأفريقي.

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