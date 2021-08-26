حسام حسن نجم سموحة ينضم إلى صفقات النادي الأهلي‎

توصل النادي الأهلي المصري إلى اتفاق مع إدارة نادي سموحة بشأن الحصول على خدمات حسام حسن مهاجم الفريق السكندري خلال فترة الانتقالات الصيفية، لينضم إلى الثنائي كريم فؤاد، ولويس ميكيسوني، اللذين انضما رسميًا إلى القلعة الحمراء.

وقال الإعلامي أحمد شوبير القريب من إدارة الأهلي المصري، إن النادي الأحمر سيعلن عن صفقة بيرسي تاو، اليوم الخميس، ثم الإعلان عن صفقة حسام حسن

الاهلي يعلن عن صفقة بيرسي تاو بعد قليل ثم الاعلان عن صفقة حسام حسن — Ahmed Shobier (@ShobierOfficial) August 26, 2021

وبحسب مصادر صحفية مصرية، فإن محمود الخطيب أنهى الاتفاق مع فرج عامر رئيس سموحة، وتم الانتهاء من عملية شراء عقد حسام حسن، وجاء ذلك باتصالات بين رئيس النادي الأهلي.

والأهلي –وفقًا لتلك المصادر- سيقوم بدفع 40 مليون جنيهًا مصريًا مقابل شراء عقد حسام حسن من سموحة، وسيتم دفعها على أقساط، مع إعارة لاعبين من فريق الشباب في الأهلي إلى سموحة.

ويشهد الوقت الحالي الاتفاق على الثنائي الذي سيخرج على سبيل الإعارة إلى النادي السكندري.

رسميًا: #الأهلي المصري يعلن تعاقده مع الموزمبيقي لويس #ميكسوني مهاجم سيمبا التنزاني بعق يمتد لـ4 سنوات قادمة. ميكيسوني ثاني صفقات الأهلي الصيفية هذا الموسم بعد التعاقد مع #كريم_فؤاد pic.twitter.com/Q9AvcNiSUF — إرم سبورت (@EremSports) August 26, 2021

يذكر أن النادي الأهلي المصري أعلن رسميًا، اليوم الخميس، التعاقد مع كريم فؤاد من فريق النجوم بعقد لمدة 5 سنوات، والموزمبيقي لويس ميكيسوني.

وكانت وسائل إعلام أفادت بأن صفقة كريم فؤاد كلفت الأهلي 15 مليون جنيه إلى جانب 3 ملايين أخرى، تنازل عنها اللاعب، وتخصم من مستحقاته لدى القلعة الحمراء.

وينهي الأهلي مشواره في الدوري المصري، غدًا الجمعة، عندما يلعب مع أسوان، علمًا بأن الفريق الأحمر سيواجه الرجاء البيضاوي المغربي، يوم 24 سبتمبر في كأس السوبر الأفريقي.