رياضة

رسميا الأهلي المصري يتعاقد مع كريم فؤاد (صور)
تاريخ النشر: 26 أغسطس 2021 14:20 GMT
تاريخ التحديث: 26 أغسطس 2021 14:45 GMT

رسميا الأهلي المصري يتعاقد مع كريم فؤاد (صور)

أعلن النادي الأهلي المصري، رسميا، اليوم الخميس، التعاقد مع كريم فؤاد من فريق النجوم بعقد لمدة 5 سنوات. وكانت وسائل إعلام قد أفادت بأن الصفقة كلفت الأهلي 15

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

أعلن النادي الأهلي المصري، رسميا، اليوم الخميس، التعاقد مع كريم فؤاد من فريق النجوم بعقد لمدة 5 سنوات.

وكانت وسائل إعلام قد أفادت بأن الصفقة كلفت الأهلي 15 مليون جنيه إلى جانب 3 ملايين أخرى، تنازل عنها اللاعب وتخصم من مستحقاته لدى القلعة الحمراء.

يشار إلى أن هذه أول صفقة للأهلي في السوق الصيفي الحالي، علما أن المارد الأحمر خسر لقب الدوري المصري الذي ناله الزمالك.

وينهي الأهلي مشواره في الدوري المصري، غدا الجمعة، عندما يلعب مع أسوان، علما أن الفريق الأحمر سيواجه الرجاء البيضاوي المغربي، يوم 24 سبتمبر في كأس السوبر الأفريقي.

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