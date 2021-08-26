رسميا الأهلي المصري يتعاقد مع كريم فؤاد (صور)

أعلن النادي الأهلي المصري، رسميا، اليوم الخميس، التعاقد مع كريم فؤاد من فريق النجوم بعقد لمدة 5 سنوات.

وكانت وسائل إعلام قد أفادت بأن الصفقة كلفت الأهلي 15 مليون جنيه إلى جانب 3 ملايين أخرى، تنازل عنها اللاعب وتخصم من مستحقاته لدى القلعة الحمراء.

كريم فؤاد في ملعب التتش🏟🦅 pic.twitter.com/Orvmxx16nr — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) August 26, 2021

يشار إلى أن هذه أول صفقة للأهلي في السوق الصيفي الحالي، علما أن المارد الأحمر خسر لقب الدوري المصري الذي ناله الزمالك.

وينهي الأهلي مشواره في الدوري المصري، غدا الجمعة، عندما يلعب مع أسوان، علما أن الفريق الأحمر سيواجه الرجاء البيضاوي المغربي، يوم 24 سبتمبر في كأس السوبر الأفريقي.