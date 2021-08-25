الزمالك يؤكد الاتجاه للتجديد لكارتيرون بعد التتويج بلقب الدوري المصري (فيديو)

كشف محمد الأتربي، نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، أن التجديد للفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق، بات أمرا محسوما بعد التتويج ببطولة الدوري المصري.

وتوج الزمالك ببطولة الدوري رقم 13 في تاريخه، مساء الثلاثاء، وقبل جولة من النهاية، بعد الفوز على الإنتاج الحربي بهدفين دون رد، ليصل إلى النقطة الـ79.

وقال الأتربي في تصريحات تلفزيونية ”التجديد لكارتيرون بات محسوما، وسيتم عقد جلسة معه خلال ساعات لحسم التجديد مع الزمالك، وهو سعيد مع الفريق“.

وأضاف ”الزمالك سيتسلم درع الدوري في الملعب يوم الجمعة المقبل أمام البنك الأهلي، وستكون المباراة عبارة عن احتفالية، بعد ضمان البنك البقاء في الدوري، ومنذ تولينا المسؤولية الزمالك لعب 12 مباراة كسب 11 وتعادل في مباراة واحدة أمام الجونة، واللاعبون رجال“.

وتابع ”سنجلس ونرى التعاقدات الجديدة ومن الذي سيعود من اللاعبين المعارين يوجد لدينا الوقت الكافي بعد تحقيق الدوري“.

وأشار ”الزمالك حصل على بطولة كأس مصر 6 أو 7 مرات في السنوات الأخيرة، ولكن الدوري مجهود عام كامل الدوري له مذاق خاص والجمهور صبر ونال، بطولة كأس مصر ليست مثل بطولة الدوري“.

من جانبه، قال حسين لبيب، رئيس لجنة إدارة نادي الزمالك ”الكل تفانى من أجل الوصول لهذا المجهود، وما زالت أعيننا على كأس مصر، وإن شاء الله لن يقوم اتحاد الكرة بإلغاء البطولة هذا الموسم، ونحن نحترم كل الاتحادات الرياضية وقراراتها ويهمنا كلنا أن نلعب المسابقة، وفي النهاية سنحترم قرار الاتحاد“.

واختتم ”نرتب لاحتفالية بطولة الدوري، ويوم الجمعة سأعلن عن كل شيء يخص الاحتفالية، وموعدها سيكون قريبا جدا، في حب نادي الزمالك“.

يذكر أن الزمالك توج رسميا بلقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم للمرة الـ 13 في تاريخه، الثلاثاء، عقب تغلبه على الإنتاج الحربي بهدفين دون رد، ضمن الجولة الـ 33 من المسابقة.

وسجل لاعب الوسط أحمد السيد هدف الزمالك الأول في الدقيقة الـ6، من تمريرة المغربي أشرف بن شرقي، الذي أحرز الهدف الثاني قبل دقيقتين من نهاية الوقت الأصلي للمباراة.

ورفع الزمالك بهذا الفوز رصيده لـ 79 نقطة، موسعا الفارق مع ملاحقه الأهلي إلى 6 نقاط، بعدما تعادل الأخير مع مضيفه الجونة بثلاثة أهداف لمثلها، قبل جولة واحدة من نهاية الموسم.

وعاد الزمالك بهذا اللقب إلى منصة التتويج بالدوري بعد غياب دام 6 مواسم متتالية، حين حقق أبيض العاصمة المصرية آخر ألقابه على مستوى مسابقة الدوري الممتاز موسم 2014 – 2015.