رياضة

هل احتفل الحكم محمد معروف بهدف الزمالك الثاني في مرمى الإنتاج الحربي؟ (فيديو)‎
تاريخ النشر: 24 أغسطس 2021 23:01 GMT
تاريخ التحديث: 25 أغسطس 2021 0:35 GMT

هل احتفل الحكم محمد معروف بهدف الزمالك الثاني في مرمى الإنتاج الحربي؟ (فيديو)‎

أثار الحكم الدولي محمد معروف حكم مباراة الزمالك ضد الإنتاج الحربي التي شهدت تتويج الفريق الأبيض بلقب الدوري المصري، الجدل بعد حركته وقفزته مع هدف أشرف بن شرقي

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المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

أثار الحكم الدولي محمد معروف حكم مباراة الزمالك ضد الإنتاج الحربي التي شهدت تتويج الفريق الأبيض بلقب الدوري المصري، الجدل بعد حركته وقفزته مع هدف أشرف بن شرقي الثاني للزمالك.

والتقطت كاميرا المباراة الحكم محمد معروف وهو يقفز في الهواء مع ارتقاء أشرف بن شرقي، الذي أحرز الهدف الثاني للزمالك بضربة رأسية.

وشهدت مواقع التواصل خلافًا حول حركة الحكم محمد معروف، حيث اتهمته بعض الجماهير بأنه تفاعل مع رأسية أشرف بن شرقي واحتفل بها، وهو ما أثار غضب عدد كبير من جماهير الأهلي على السوشيال ميديا“.

الرأي الثاني هو أنه قفز لمشاهدة الكرة حيث كان أحد اللاعبين يحجب رؤيته‎، ما استدعاه للقفز لمشاهدة اللعبة.

يذكر أن الزمالك توّج رسميا بلقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم للمرة الـ 13 في تاريخه، الثلاثاء، عقب تغلبه على الإنتاج الحربي بهدفين دون رد، ضمن الجولة 33 من المسابقة.

وسجل لاعب الوسط أحمد السيد هدف الزمالك الأول في الدقيقة 6، من تمريرة المغربي أشرف بن شرقي، الذي أحرز الهدف الثاني قبل دقيقتين من نهاية الوقت الأصلي للمباراة.

ورفع الزمالك بهذا الفوز رصيده لـ 79 نقطة، موسعا الفارق مع ملاحقه الأهلي إلى 6 نقاط، بعدما تعادل الأخير مع مضيفه الجونة بثلاثة أهداف لمثلها، قبل جولة واحدة من نهاية الموسم.

وعاد الزمالك بهذا اللقب إلى منصة التتويج بالدوري بعد غياب دام 6 مواسم مُتتالية، حين حقق أبيض العاصمة المصرية آخر ألقابه على مستوى مسابقة الدوري الممتاز موسم 2014 – 2015.

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