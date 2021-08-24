ماذا قال الخطيب للاعبي الأهلي بعد خسارة الدوري؟ (فيديو)

طالب محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي لاعبيه بأن ”يرفعوا رؤوسهم“ رغم خسارة لقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، وتتويج الزمالك به.

ووجه الخطيب رسالة إلى لاعبي فريقه بعد نهاية مباراة الأهلي ضد الجونة بالجولة 33 من الدوري المصري، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 3/3، ثم حسم الزمالك لقب الدوري.

ووسط ملعب ”خالد بشارة“ الذي احتضن مباراة الأهلي والجونة طالب الخطيب لاعبي النادي الأهلي بالتركيز في البطولات المقبلة، والعمل على إسعاد جماهير فريقهم رغم خسارة الدوري.

وطلب الخطيب من لاعبي الأهلي رفع رؤوسهم، بعد التتويج ببطولتي أفريقيا مرتين على التوالي، وكأس السوبر الأفريقي والمشاركة في كأس العالم للأندية.

وأوضح الخطيب للاعبيه أن الإدارة قصرت معهم في عدم إقامة احتفالية بالبطولات التي تم تحقيقها، ولذلك سيتم تنظيم احتفالية للاعبين خلال الأيام المقبلة.

وأكد الخطيب أن النادي الأهلي يخسر ويتعثر في بطولة كل فترة، ولكنه يعود أقوى في البطولات التي يتعثر بعدها.

يذكر أن الزمالك توّج رسميا بلقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم للمرة الـ 13 في تاريخه، الثلاثاء، عقب تغلبه على الإنتاج الحربي بهدفين دون رد، ضمن الجولة 33 من المسابقة.

وسجل لاعب الوسط أحمد السيد هدف الزمالك الأول في الدقيقة 6، من تمريرة المغربي أشرف بن شرقي، الذي أحرز الهدف الثاني قبل دقيقتين من نهاية الوقت الأصلي للمباراة.

ورفع الزمالك بهذا الفوز رصيده لـ 79 نقطة، موسعا الفارق مع ملاحقه الأهلي إلى 6 نقاط، بعدما تعادل الأخير مع مضيفه الجونة بثلاثة أهداف لمثلها، قبل جولة واحدة من نهاية الموسم.

وعاد الزمالك بهذا اللقب إلى منصة التتويج بالدوري بعد غياب دام 6 مواسم مُتتالية، حين حقق أبيض العاصمة المصرية آخر ألقابه على مستوى مسابقة الدوري الممتاز موسم 2014 – 2015.