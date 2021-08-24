الزمالك يتوج بالدوري المصري للمرة الـ13 في تاريخه بالفوز على الإنتاج الحربي

تُوج نادي الزمالك بلقب الدوري المصري للمرة الـ13 في تاريخه بعد فوزه على الإنتاج الحربي 2/0 خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة من عمر المسابقة.

ورفع الزمالك رصيده بهذا الفوز إلى 79 نقطة بفارق 4 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثاني، والذي لن تسعفه الجولة الأخيرة في اللحاق بغريمه، ليتوج الفريق الأبيض بالبطولة.

#الزمالك يهزم الإنتاج الحربي (2-0) ويتوج رسميا بطلا للدوري المصري للمرة الـ13 في تاريخه.#الزمالك وصل رصيده إلى 79 متصدرا البطولة.#إرم_سبورت pic.twitter.com/FJxVYJs3CS — إرم سبورت (@EremSports) August 24, 2021

وتقدم أحمد سيد ”زيزو“ للزمالك في الدقيقة السادسة بعد متابعة لعرضية أرضية رائعة لأشرف بن شرقي، قابلها زيزو بتسديدة أرضية صاروخية رائعة.

وانتظر الفريق الأبيض حتى الدقيقة 88 ليأتي الفرج عن طريق أشرف بن شرقي الذي أحرز الهدف الثاني برأسية رائعة.

وحافظ الفوز للزمالك على القمة بـ79 نقطة ليتوج الزمالك رسميًا باللقب، حيث تعادل الأهلي مع الجونة في نفس الجولة بـ3/3.