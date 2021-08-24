رياضة

الزمالك يتوج بالدوري المصري للمرة الـ13 في تاريخه بالفوز على الإنتاج الحربي
تاريخ النشر: 24 أغسطس 2021 20:57 GMT
تاريخ التحديث: 24 أغسطس 2021 21:25 GMT

الزمالك يتوج بالدوري المصري للمرة الـ13 في تاريخه بالفوز على الإنتاج الحربي

رفع الزمالك رصيده بهذا الفوز إلى 79 نقطة بفارق 4 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثاني.

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المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

تُوج نادي الزمالك بلقب الدوري المصري للمرة الـ13 في تاريخه بعد فوزه على الإنتاج الحربي 2/0 خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة من عمر المسابقة.

ورفع الزمالك رصيده بهذا الفوز إلى 79 نقطة بفارق 4 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثاني، والذي لن تسعفه الجولة الأخيرة في اللحاق بغريمه، ليتوج الفريق الأبيض بالبطولة.

وتقدم أحمد سيد ”زيزو“ للزمالك في الدقيقة السادسة بعد متابعة لعرضية أرضية رائعة لأشرف بن شرقي، قابلها زيزو بتسديدة أرضية صاروخية رائعة.

وانتظر الفريق الأبيض حتى الدقيقة 88 ليأتي الفرج عن طريق أشرف بن شرقي الذي أحرز الهدف الثاني برأسية رائعة.

وحافظ الفوز للزمالك على القمة بـ79 نقطة ليتوج الزمالك رسميًا باللقب، حيث تعادل الأهلي مع الجونة في نفس الجولة بـ3/3.

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