رسميًا: رابطة الدوري الإنجليزي ترفض إرسال اللاعبين للدول المدرجة على القائمة الحمراء

قررت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز بالإجماع عدم السماح للاعبين بلعب المباريات الدولية في الدول المدرجة داخل القائمة الحمراء –الخاصة بانتشار فيروس كورونا- الشهر المقبل.

وأصدرت رابطة البريميرليغ بيانًا قالت فيه: ”أندية الدوري الإنجليزي الممتاز قررت، اليوم، على مضض، ولكن بالإجماع، عدم السماح للاعبين بالمباريات الدولية التي تُلعب في دول القائمة الحمراء، الشهر المقبل“.

وأضافت: ”قرار الأندية المدعوم بقوة من قبل رابطة البريميرليغ، سينطبق على ما يقرب من 60 لاعبًا يمثلون 19 ناديًا في الدوري الإنجليزي الممتاز والذين من المقرر أن يسافروا إلى 26 دولة في القائمة الحمراء في الأجندة الدولية لشهر سبتمبر“.

Premier League clubs have today reluctantly but unanimously decided not to release players for international matches played in red-list countries next month Full statement: https://t.co/JBl6FuzUNC pic.twitter.com/EJiZaODub1 — Premier League (@premierleague) August 24, 2021

ويأتي هذا بعد موقف الفيفا الحالي بعدم تمديد استثناء الإصدار المؤقت للاعبين المطلوبين للحجر الصحي عند عودتهم من الواجب الدولي.

ووفقًا للبيان، أجريت مناقشات مكثفة مع كل من الاتحاد الإنجليزي والحكومة لإيجاد حل، ولكن بسبب مخاوف الصحة العامة المستمرة المتعلقة بالمسافرين القادمين من دول القائمة الحمراء، لم يتم منح أي إعفاء.

وأوضحت الرابطة: ”إذا طُلب منك الحجر الصحي عند العودة من بلدان القائمة الحمراء، فلن تتأثر رفاهية اللاعبين ولياقتهم بشكل كبير فحسب، بل لن يكونوا أيضًا متاحين للاستعداد واللعب في جولتين من مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، ومباراة من دوري الأندية الأوروبية والجولة الثالثة. كأس الدوري“.

واختتمت: ”تأخذ هذه الفترة في الاعتبار 10 أيام من الحجر الصحي بالفندق عند العودة إلى إنجلترا ولكنها لا تشمل أي وقت إضافي قد يكون مطلوبًا للاعبين لاستعادة لياقة المباراة“.

وحول هذا القرار قال ريتشارد ماسترز، الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري الإنجليزي الممتاز: ”لطالما دعمت أندية الدوري الإنجليزي رغبات لاعبيها لتمثيل بلدانهم – وهذا مصدر فخر لجميع المعنيين. ومع ذلك، توصلت الأندية على مضض ولكن بحق إلى استنتاج مفاده أنه سيكون من غير المعقول تمامًا إطلاق سراح اللاعبين في ظل هذه الظروف الجديدة“.

وأضاف: ”تعني متطلبات الحجر الصحي أن رفاهية اللاعبين ولياقتهم البدنية ستتأثر بشكل كبير. ونتفهم التحديات الموجودة في تقويم المباريات الدولية، وسنظل منفتحين على الحلول العملية.“

كما ناقشت الأندية عدم رضاها عن قرار الفيفا بتمديد نافذة الكونميبول الدولية لمدة يومين في سبتمبر وأكتوبر من 9 إلى 11 يومًا، مؤكدة أن هذا الأمر يرتب التزامات دولية إضافية على اللاعبين من تلك المنطقة، على حساب توافرهم لتمثيل أنديتهم.

واختتمت الرابطة بأنه تم حث الفيفا على العمل مع جميع أصحاب المصلحة لضمان التوصل إلى نتيجة مقبولة بشأن هذه القضية.

يذكر أن اتحاد الكرة المصري، أعلن، أمس الإثنين، عن تلقيه خطابًا من نادي ليفربول الإنجليزي يعتذر فيه عن تعذر انضمام محمد صلاح، نجم الفريق، إلى معسكر منتخب مصر المقبل، بسبب الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا.

وقال اتحاد الكرة في بيان رسمي: ”يواصل الاتحاد المصري لكرة القدم اتصالاته المستمرة مع الاتحاد الدولي لكرة القدم، بشأن تسهيل مهمة انضمام اللاعبين الدوليين إلى منتخبات بلادهم، للمشاركة في تصفيات كأس العالم التي تستوجب إعفاءهم من قيود السفر المفروضة عليهم في البلدان التي يلعبون بها، بسبب جائحة كورونا، حتى يتمكنوا من الانضمام إلى منتخبات بلادهم“.

وأضاف البيان: ”كان الاتحاد المصري لكرة القدم، قد تلقى خطابًا من ليفربول، يعتذر فيه عن تعذر انضمام لاعبه محمد صلاح، إلى صفوف المنتخب الوطني في معسكره المقبل، الذي يتضمن مواجهة أنجولا بالقاهرة والجابون بمدينة فرانسفيل، خلال الجولتين الأولى والثانية لتصفيات القارة الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022“.

🔴 ليفربول يعتذر عن عدم انضمام صلاح للمنتخب بسبب كورونا .. واتحاد الكرة يطلب الاستثناء من الفيفا …⬇️⬇️#EFA pic.twitter.com/auQ55AwPcG — EFA.eg (@EFA) August 23, 2021

وأشار خطاب النادي الإنجليزي، إلى الإجراءات الاحترازية المطبقة في إنجلترا، لمواجهة تفشي فيروس كورونا في العالم، والذي يضع العائدين من بعض الدول، في عزل صحي إجباري لمدة 10 أيام، لدى عودتهم إلى إنجلترا.

كما أعرب النادي الإنجليزي في خطابه، عن أمله بأن يتفهم الاتحاد المصري اضطراره لذلك، في مواجهة تعرض اللاعب إلى حجر صحي لهذه المدة وتأثره بذلك بدنيًا، فضلًا عن عدم التأكد من ظروف مكان الحجر الذي تحدده السلطات الإنجليزية.