رسميًا: رابطة الدوري الإنجليزي ترفض إرسال اللاعبين للدول المدرجة على القائمة الحمراء

قررت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز بالإجماع عدم السماح للاعبين بلعب المباريات الدولية في الدول المدرجة داخل القائمة الحمراء –الخاصة بانتشار فيروس كورونا- الشهر المقبل.

وأصدرت رابطة البريميرليغ بيانًا قالت فيه: ”أندية الدوري الإنجليزي الممتاز قررت، اليوم، على مضض، ولكن بالإجماع، عدم السماح للاعبين بالمباريات الدولية التي تُلعب في دول القائمة الحمراء، الشهر المقبل“.

وأضافت: ”قرار الأندية المدعوم بقوة من قبل رابطة البريميرليغ، سينطبق على ما يقرب من 60 لاعبًا يمثلون 19 ناديًا في الدوري الإنجليزي الممتاز والذين من المقرر أن يسافروا إلى 26 دولة في القائمة الحمراء في الأجندة الدولية لشهر سبتمبر“.

Premier League clubs have today reluctantly but unanimously decided not to release players for international matches played in red-list countries next month

