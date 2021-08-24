الزمالك ضد الإنتاج الحربي والأهلي مع الجونة.. كل ما تريد معرفته عن جولة الحسم بالدوري المصري

تشهد بطولة الدوري المصري الممتاز يوماً ساخناً ومثيراً ضمن منافسات الجولة الـ 33 وقبل الأخيرة ما بين تكهنات بحسم اللقب وأيضاً بحسم المقعد الثالث للهبوط بعد تأكد وداع أسوان والإنتاج الحربي.

ويستضيف الزمالك منافسه الإنتاج الحربي على ملعب (الدفاع الجوي) بالقاهرة بينما يحل الأهلي ضيفاً على الجونة على ملعب (خالد بشارة) بمحافظة البحر الأحمر، كما تقام 3 مباريات أخرى، فوادي دجلة يستضيف سيراميكا كليوباترا كما يلعب الاتحاد السكندري مع ضيفه البنك الأهلي ويلتقي سموحة مضيفه أسوان.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح جولة الحسم في الدوري المصري.. فإلى السطور التالية:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام مباراة الزمالك والإنتاج الحربي على ملعب (الدفاع الجوي) بالقاهرة في التاسعة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة بصافرة الحكم محمد معروف.

وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 1 بصوت المعلق بلال علام.

وتقام في نفس التوقيت مباراة الأهلي ومضيفه الجونة على ملعب (خالد بشارة) بمحافظة البحر الأحمر بصافرة الحكم أمين عمر.

وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 2 بصوت المعلق أيمن الكاشف.

الترتيب.. وسيناريوهات التتويج

يتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 76 نقطة وأصبح على بعد خطوة واحدة من التتويج بلقب الدوري رقم 13 في مسيرته والغائب منذ موسم 2014 – 2015.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 72 نقطة وما زال يملك آمالاً ضئيلة في الاحتفاظ بلقب الدوري للموسم السادس على التوالي.

ويحتاج الزمالك فقط لتحقيق الفوز على الإنتاج الحربي لحسم لقب الدوري قبل جولة من النهاية، كما أن التعادل يكفي الزمالك في حالة تعثر الأهلي أمام الجونة سواء بالتعادل أو الهزيمة، بخلاف أن خسارة الزمالك قد تضمن التتويج للأبيض بشرط خسارة الأهلي.

وينتظر الأهلي هدية الإنتاج الحربي، فالفريق الأحمر يحتاج للفوز على الجونة ثم أسوان بالجولة الأخيرة مع عدم فوز الزمالك في آخر جولتين، خاصة أن تساوي الفريقين في رصيد النقاط عند 78 نقطة يعني تتويج الأهلي لتفوقه في المواجهات المباشرة.

صراع الهبوط

تحدد بالفعل أول فريقين هبطا بشكل رسمي من الدوري المصري وهما الإنتاج الحربي وأسوان بينما انحصر الصراع على المقعد الثالث بين وادي دجلة صاحب المركز السادس عشر برصيد 28 نقطة والبنك الأهلي صاحب المركز الخامس عشر برصيد 33 نقطة.

ويحتاج وادي دجلة لتحقيق الفوز في لقاءي سيراميكا كليوباترا والإنتاج الحربي مع عدم فوز البنك الأهلي في لقاءي الاتحاد السكندري ثم الزمالك وخسارة أحد اللقاءين، خاصة أن المواجهات المباشرة تصب لصالح وادي دجلة.

ويحتاج البنك الأهلي لتحقيق الفوز سواء على الاتحاد السكندري أو على الزمالك بالجولة الأخيرة لضمان البقاء بالدوري المصري هذا الموسم.

وتقدم وادي دجلة بشكوى رسمية للمحكمة الرياضية الدولية (كاس) بشأن مباراته ضد طلائع الجيش بالجولة التاسعة للدوري التي أقيمت يوم 15 يناير الماضي مطالباً بنقاط اللقاء الثلاث بداعي مشاركة محمد ناصف الظهير الأيسر رغم حصوله على 3 إنذارات.

الزمالك ضد الإنتاج الحربي

يدخل الزمالك مواجهة الليلة باحثاً عن تحقيق اللقب بشكل رسمي بالفوز على الإنتاج الحربي، وهو ما يضمن له التتويج.

وحرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك على منح لاعبيه راحة لمدة 24 ساعة عقب الفوز الأخير على سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-1 لمحاربة الإجهاد.

وقال أسامة نبيه المدرب العام للزمالك لـ“إرم نيوز“ إن الفريق الأبيض يستهدف فقط التتويج باللقب، وهو ما يتحقق بحصد النقاط الثلاث، مؤكداً أن الجميع في حالة تركيز لتحقيق البطولة وإسعاد الجماهير الزملكاوية.

ويغيب عن الزمالك حارسه محمود عبد الرحيم جنش لأسباب تأديبية، وعبد الله جمعة والمغربي حميد أحداد ومحمد عبد السلام وأسامة فيصل ومحمد أشرف روقة لأسباب فنية.

ومن المرجح أن يعتمد الزمالك على تشكيلته التي تضم حارس المرمى محمد أبوجبل وأمامه رباعي خط الدفاع محمد عبد الغني ومحمود حمدي الونش والتونسي حمزة المثلوثي ومحمد عبد الشافي.

ويقود خط الوسط طارق حامد وبجواره إمام عاشور ويوسف إبراهيم ”أوباما“ أو محمود عبد الرازق ”شيكابالا“ مع ثلاثي الهجوم المغربي أشرف بن شرقي هداف الفريق برصيد 14 هدفاً وأحمد سيد زيزو والتونسي سيف الدين الجزيري.

في المقابل، يدخل الإنتاج الحربي المواجهة دون دوافع بعدما ضمن الهبوط باحتلال المركز قبل الأخير برصيد 27 نقطة.

ويعاني الإنتاج الحربي من غيابات بالجملة على رأسها إيقاف مدربه أحمد عبد المنعم كشري لمدة 8 مباريات لسوء السلوك ضد حكم مباراة الاتحاد الأخيرة بجانب إصابة الحارس أحمد يحيى والمدافع محمد الشبيني واحتمالية عدم لحاق المدافع معاذ الحناوي.

ويعتمد الإنتاج الحربي على تشكيلته التي تضم حارس المرمى أحمد عبد الحليم ”بوسكا“ وأمامه رباعي الدفاع إسلام جابر ومحمد بازوكا ويميناً علاء سلامة ويساراً محمد عبد الفتاح ”تاحا“.

ويقود خط الوسط غنام محمد والتنزاني حميد ماو ومحمد إبراهيم ”سوستة“ وأمامهم حسن ياسين ومصطفى البدري والموريتاني مامادو نياس.

وقال محمد حلمي مدرب الزمالك والإنتاج الحربي الأسبق لـ“إرم نيوز“ إن المباراة لن تكون سهلة على الفريق الأبيض مطالباً لاعبي الزمالك بالتركيز الشديد وحسم الأمور مبكراً بتسجيل هدف مبكر.

وأضاف: ”الزمالك لديه الأسلحة التي تساعده على تحقيق الفوز خاصة مع تألق زيزو وبن شرقي، كما أن الفريق يضم عدة مهاجمين مميزين مثل الجزيري ومروان حمدي“.

وحذر حلمي من خطورة جناح الإنتاج مصطفى البدري وسرعاته في الجبهة اليسرى مطالباً الفريق الأبيض بالتركيز في إغلاق المساحات أمام البدري وهجماته المعاكسة.

الأهلي ضد الجونة

يسعى الأهلي لتحقيق الفوز على مضيفه الجونة متمسكاً بآخر آمال التتويج بلقب الدوري رغم صعوبة المهمة، وهو ما أكده المدرب بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي في عدة مناسبات سابقة، مشيراً إلى أن فريقه يسعى لتحقيق الفوز في كل مبارياته وانتظار هدايا المنافسين.

ويغيب عن الأهلي المغربي بدر بانون لمرضه بآلام حادة في الأسنان بجانب حمدي فتحي للإصابة في العضلة الخلفية ووليد سليمان لعدم الجاهزية وطاهر محمد طاهر والنيجيري جونيور أجاي وناصر ماهر ومحمد محمود لأسباب فنية.

ومن المرجح أن يعتمد الأهلي على تشكيلته التي تضم حارس المرمى محمد الشناوي وأمامه رباعي الدفاع ياسر إبراهيم وأيمن أشرف وأكرم توفيق والتونسي علي معلول بينما يقود خط الوسط عمرو السولية وبجواره المالي أليو ديانج وأمامهما محمد مجدي أفشة صانع الألعاب وعلى الأطراف محمود عبد المنعم كهربا وحسين الشحات مع المهاجم محمد شريف.

في المقابل، يسعى الجونة لتحقيق نتيجة إيجابية لتحسين ترتيبه خاصة أنه يحتل المركز الثاني عشر برصيد 37 نقطة في جدول الترتيب مع مديره الفني رضا شحاتة.

ويغيب عن الجونة الحارس أحمد عادل عبد المنعم للإيقاف والحارس إسلام طارق للإصابة، ويعتمد الجونة على تشكيلته التي تضم حارس المرمى محمود الغرباوي وأمامه رباعي خط الدفاع محمود الجزار ومحمد نجيب والتونسي محمد الحبيب يكن وعمرو سعداوي ”جوزيف نجويم“ بينما يقود خط الوسط عربي بدر ونور السيد وناصر ناصر مع ثلاثي الهجوم عمرو عبد الفتاح ”عموري“ وعمرو بركات وعمر السعيد.

وقال أسامة عرابي المدرب العام الأسبق للأهلي لـ“إرم نيوز“ إن الدوافع لن تكون قوية لدى الفريقين موضحاً أن الجونة سيحاول إظهار قدراته واللعب للتمثيل المشرف وتقديم مباراة جيدة ولكن الأهلي عليه أن يحسم الفوز وينتظر أي تعثر للزمالك.

وأوضح أن الأهلي سيدفع بالقوة الضاربة أملاً في تعثر الزمالك، مؤكداً أن موسيماني لن يستطيع تجربة أي لاعب وسيعتمد على كافة عناصر التشكيلة الحمراء.