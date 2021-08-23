رياضة

تطورات إيجابية في أزمة انضمام محمد صلاح لمنتخب مصر
تاريخ النشر: 23 أغسطس 2021 14:37 GMT
تاريخ التحديث: 23 أغسطس 2021 14:50 GMT

تطورات إيجابية في أزمة انضمام محمد صلاح لمنتخب مصر

المنتخب المصري يلعب في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 ضمن المجموعة السادسة التي تضم أنغولا والغابون وليبيا.

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم خبرا سارا بشأن انضمام المهاجم محمد صلاح نجم ليفربول للمنتخب الأول، قبل مواجهتي أنغولا والغابون، في الجولتين الأولى والثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وقال الصحفي نيل جونز الذي يعمل في موقع ”غول“ العالمي إن ليفربول مستعد للسماح لمحمد صلاح بالمشاركة في مباراة الغابون فقط.

وأوضح جونز أن ليفربول موافق على مشاركة محمد صلاح أمام الغابون التي تقام في الغابون لأن الأخيرة ليست ضمن القائمة الحمراء في تصنيف الدول بالنسبة لانتشار فيروس كورونا المستجد.

وأشار إلى أن ليفربول لن يسمح لصلاح بالمشاركة أمام أنغولا في مصر لأنها ضمن قائمة الدول التي تقع في القائمة الحمراء.

ومن المقرر أن يلعب المنتخب المصري مع أنغولا يوم الأربعاء الأول من سبتمبر ثم مع الغابون يوم 5 سبتمبر.

ويلعب المنتخب المصري في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 ضمن المجموعة السادسة التي تضم أنغولا والغابون وليبيا.

يشار إلى أن ليفربول منع محمد صلاح من المشاركة مع منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد طوكيو 2020.

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