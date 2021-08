تطورات إيجابية في أزمة انضمام محمد صلاح لمنتخب مصر

تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم خبرا سارا بشأن انضمام المهاجم محمد صلاح نجم ليفربول للمنتخب الأول، قبل مواجهتي أنغولا والغابون، في الجولتين الأولى والثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وقال الصحفي نيل جونز الذي يعمل في موقع ”غول“ العالمي إن ليفربول مستعد للسماح لمحمد صلاح بالمشاركة في مباراة الغابون فقط.

وأوضح جونز أن ليفربول موافق على مشاركة محمد صلاح أمام الغابون التي تقام في الغابون لأن الأخيرة ليست ضمن القائمة الحمراء في تصنيف الدول بالنسبة لانتشار فيروس كورونا المستجد.

Update on this: Liverpool are willing to release Salah for the Gabon game, as Gabon is an amber-list country.

Egypt is red list, which would mean he would have to quarantine upon his return.#LFC

— Neil Jones (@neiljonesgoal) August 23, 2021