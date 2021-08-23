ليفربول يرفض انضمام محمد صلاح لمنتخب مصر.. واتحاد الكرة يطلب الاستثناء من "فيفا"

كشف اتحاد الكرة المصري، عن تلقيه خطابًا من نادي ليفربول الإنجليزي يعتذر فيه عن تعذر انضمام محمد صلاح، نجم الفريق، إلى معسكر منتخب مصر المقبل، بسبب الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا.

وقال اتحاد الكرة في بيان رسمي، يوم الإثنين: ”يواصل الاتحاد المصري لكرة القدم اتصالاته المستمرة مع الاتحاد الدولي لكرة القدم، بشأن تسهيل مهمة انضمام اللاعبين الدوليين إلى منتخبات بلادهم، للمشاركة في تصفيات كأس العالم التي تستوجب إعفاءهم من قيود السفر المفروضة عليهم في البلدان التي يلعبون بها، بسبب جائحة كورونا، حتى يتمكنوا من الانضمام إلى منتخبات بلادهم“.

وأضاف البيان: ”كان الاتحاد المصري لكرة القدم، قد تلقى خطابًا من ليفربول، يعتذر فيه عن تعذر انضمام لاعبه محمد صلاح، إلى صفوف المنتخب الوطني في معسكره المقبل، الذي يتضمن مواجهة أنجولا بالقاهرة والجابون بمدينة فرانسفيل، خلال الجولتين الأولى والثانية لتصفيات القارة الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022“.

وأشار خطاب النادي الإنجليزي، إلى الإجراءات الاحترازية المطبقة في إنجلترا، لمواجهة تفشي فيروس كورونا في العالم، والذي يضع العائدين من بعض الدول، في عزل صحي إجباري لمدة عشرة أيام، لدى عودتهم إلى إنجلترا.

كما أعرب النادي الإنجليزي في خطابه، عن أمله في أن يتفهم الاتحاد المصري اضطراره لذلك، في مواجهة تعرض اللاعب إلى حجر صحي لهذه المدة وتأثره بذلك بدنيًا، فضلًا عن عدم التأكد من ظروف مكان الحجر الذي تحدده السلطات الإنجليزية.

يذكر أن نادي ليفربول، اتخذ الموقف نفسه مع عدد من لاعبيه الأجانب.

🔴 ليفربول يعتذر عن عدم انضمام صلاح للمنتخب بسبب كورونا .. واتحاد الكرة يطلب الاستثناء من الفيفا …⬇️⬇️#EFA pic.twitter.com/auQ55AwPcG — EFA.eg (@EFA) August 23, 2021

واستقر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول، بقيادة حسام البدري، على إقامة معسكر الفريق المقبل في القاهرة، بداية من يوم 28 أغسطس الجاري، وتحديدًا عقب انتهاء مباريات الدوري المصري، خاصة بعد تأكد إقامة مباراة مصر وأنجولا باستاد الدفاع الجوي، وليس برج العرب بالإسكندرية.

ويضم البدري 28 لاعبًا لمعسكر المنتخب الذي ينطلق يوم 28 أغسطس الجاري، حتى 7 سبتمبر المقبل، ويتخلله مباراتان أمام أنجولا والجابون فى التصفيات المؤهلة لمونديال 2022.

بينما ينضم اللاعبون المحترفون لمعسكر المنتخب يوم 30 أغسطس الجاري، وفقًا للأجندة الدولية، على أن يخوضوا مرانًا وحيدًا يوم 31 أغسطس، قبل مواجهة أنجولا يوم 1 سبتمبر المقبل.

ويستعد منتخب مصر لخوض منافسات أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022، والتي تنطلق في سبتمبر المقبل، ويقع المنتخب في المجموعة السادسة مع منتخبات أنجولا والجابون وليبيا.

ويشارك 40 منتخبًا في التصفيات مقسمين على 10 مجموعات، يتأهل منهم 5 منتخبات -فقط- للمشاركة في البطولة، حيث يتأهل متصدرو المجموعات إلى المرحلة النهائية، والتي تقام بنظام المواجهات المباشرة ذهابًا وإيابًا.