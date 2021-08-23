تفاصيل أزمة جنش مع مدرب الزمالك.. وإدارة النادي تقرر عقابه (فيديو)

تحدث حازم الحديدي، وكيل اللاعبين والمتحدث الإعلامي باسم محمود عبد الرحيم ”جنش“، حارس مرمى الزمالك، عن كواليس أزمة اللاعب مع الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق، التي أدت لاستبعاده من المباراة الماضية ورحيل الحارس غاضبا.

وقال الحديدي في تصريحات تلفزيونية، مساء الأحد: ”الجماهير تعاملت مع أزمة جنش بعصبية جدا، والحارس المباراة الماضية تواجد الساعة الخامسة وحصلت مشكلة بعد إبلاغه بعدم تواجده أساسيا في التشكيلة، وقيل له لن تتواجد معنا ولو كنت تريد أن ترحل فلترحل، وهذا في حضور قادة الفريق محمود شيكابالا وأحمد سيد زيزو ومحمد عبد الشافي، وهم من قاموا بتهدئة جنش“.

وأضاف: ”بعد 10 دقائق استقبل جنش مكالمة هاتفية، وقيل له إذا أردت الرحيل فلترحل، فقال أحتاج إلى سيارة أجرة لكي تقلني إلى مصر، فلم يجد استجابة، فاضطر للتواصل مع أحد اصدقائه من أجل الرحيل، ولكن الجماهير فهمت أنه ترك المعسكر ورحل، ولكن مع احترامي للجميع جنش دائما في ظهر الفريق وطول الوقت مساند للفريق“.

وتابع الحديدي: ”تحدثت مع جنش مؤخرا، هو حزين من ردود فعل الجماهير، وحاولت إصلاح العلاقة بينه وبين كارتيرون وكنت سأتعامل معه على هذا الأساس باعتبارها عصبية ممكن أن تحدث في أي وقت، ولكن فوجئنا أثناء ذهاب جنش للمران أمس باتصال هاتفي يبلغه بعدم الحضور“.

وأشار: ”جنش قال لي إذا أخطأت أُحاسب، ولن أخرج للحديث، وطلب مني توضيح الأمور“.

وشدد: ”جنش يحترم جماهير الزمالك، وهو أول من يرغب في التواجد مع الفريق وليس لديه أي أزمات. جنش سيتواجد مع الفريق، ويحترم أي قرارات تصدر ضده“.

إلى ذلك، قال محمد الأتربي، رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك، في تصريحات تلفزيونية: ”جنش لم يغب عن تدريب الزمالك اليوم، ولكن غاب بقرار الجهاز الفني للفريق، ونحن قمنا بتأييد هذا القرار. الجهاز له كل الصلاحيات، وهو من اللاعبين المميزين وشارك في نجاح فريق الزمالك، هو أخطأ ويجب أن يكون هناك عقاب“.

وأوضح: ”الجهاز الفني هو الذي يدير، ولو رأينا أن هناك شيئا خاطئا، ممكن أن نتدخل. الجهاز له كل الصلاحيات ولا يوجد لاعب يقول أشارك ولا أكون احتياطيا. سنجلس ونحدد عقوبة جنش، ونرى قرار كارتيرون. استبعاد جنش قرار سليم، حتى لو كنت ترى نفسك أفضل لاعب في العالم، فقرار المشاركة يخص المدير الفني فقط“.

واختتم: ”جنش يعلم أنه أخطأ، وسنرى بعد المباراتين الذي سيحدث“.

ويواجه الزمالك فريق الإنتاج الحربي في الجولة الـ33 بالدوري المصري مساء يوم الثلاثاء المقبل باستاد الدفاع الجوي.

ويحتل الزمالك صدارة المسابقة برصيد 76 نقطة، ويحتاج الفريق الأبيض إلى الفوز في مباراة الإنتاج الحربي من أجل حسم اللقب بشكل رسمي.