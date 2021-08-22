لبيب يعلق على إمكانية عودة مرتضى منصور لرئاسة الزمالك.. ويرد على تقارير "توجيه الدوري" (فيديو)

رد حسين لبيب، رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك، على إمكانية عودة مرتضى منصور، رئيس النادي السابق، لمقعد الرئاسة، حال فوزه بالقضية المرفوعة أمام القضاء بهذا الشأن.

وقال لبيب في تصريحات تلفزيونية، مساء السبت: ”لا بد أن نسلم النادي يوم 25-11 بحسب ما يقول القانون، ونفتح باب الترشيح في حدود 45 يوما لإجراء الانتخابات، وسنضع خارطة الطريق بالنسبة للمواعيد، وخلال 20 سبتمبر المقبل سيكون الميعاد المناسب لتقرير موعد الانتخابات، وفتح باب الترشيحات لمن يريد، وهذه الترشيحات ستتم بناء على اللائحة الاسترشادية من وزارة الشباب والرياضية لأن لائحة الزمالك لا يعتد بها“.

وأضاف: ”أنا من حقي أن أرشح نفسي، ولكن يوم ما يفتح باب الترشيح سأرى ما يمكن فعله وقتها“.

وعن إمكانية عودة مرتضى منصور إلى منصبه بحكم قضائي، أشار: ”فيه قضية مرفوعة من مرتضى منصور على وزارة الشباب والرياضة، ولو أقرت بعودته سننفذ القانون وسنترك النادي فورا، لأننا ليس لنا غرض ونحن قادمون بتكليف رسمي من الوزارة، وبالتالي لو المحكمة أعلنت قرارها فسنترك النادي ويدخل مرتضى كرئيس مجلس إدارة، ويكفينا فخرا أننا حاولنا بكل طاقتنا أن نسعد جماهير الزمالك، ويبقى أدينا دورنا الأساسي بنجاح لم نكن نحلم به، ويكفينا هذا فخرا ونعود لبيوتنا“.

توجيه الدوري للزمالك

وبسؤاله بشأن ما يتردد بأن الدوري تم توجيهه للزمالك، رد لبيب قائلاً: ”التعليق الوحيد هو أن هؤلاء اللاعبين اجتهدوا، وحرام أن يبخس أحد مجهودهم، لدينا مدير فني على أعلى مستوى وحرام أن يضيع مجهوده، ولو هذا الحديث صحيح فلماذا تم إيقاف لاعب 12 مباراة ومرة أخرى لاعب يتم إيقافه 6 مباريات؟ ولعبنا كل 48 ساعة، وسفر من مدينة لأخرى!“.

وأردف: ”لم نعتد أن نظهر كثيرا ونشتكي، وتعلمنا أن نرد في الملعب فقط، ولا ننظر إلى التحكيم أو اتحاد الكرة أو الرد من خلال وسائل الإعلام، ولو هناك أحد عنده رأي آخر أحترمه، وما يتردد عن أن الدوري تم توجيهه للزمالك فهذا غير صحيح على الإطلاق، ومن الممكن أن أتحدث عن 25 حالة كانت ضد الزمالك لو لم تحدث لكان وضعنا سيكون أفضل“.

وبات الزمالك على بعد مباراة واحدة من استعادة لقب الدوري بعد غياب 6 سنوات، حيث يكفيه الفوز في مباراته المقبلة أمام الإنتاج الحربي في الجولة الـ 33 من أجل حسم اللقب قبل جولة من النهاية.

استمرار كارتيرون

كما أكد لبيب استمرار المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون على رأس الإدارة الفنية للفريق، قائلا: ”كارتيرون مستمر مع الزمالك الموسم المقبل، وهو من أفضل المدربين على مستوى العالم، منظم جدا ولديه تخطيط لكل صغيرة وكبيرة. ولا أعترف بما يتردد عن رحيل حمزة المثلوثي. بعد نهاية الموسم سنجلس مع كارتيرون لمعرفة مصير العديد من اللاعبين، وعلى رأسهم المعارون لأندية أخرى“.

وشدد: ”بالتأكيد كارتيرون ليس الوحيد المسؤول عن قائمة الفريق الخاصة بالموسم الجديد. لا بد أن تكون الإدارة لديها يد في هذا الأمر، لأنه يتعلق بالنظرة المالية الخاصة باللجنة“.

وأكمل: ”كارتيرون مسؤول عن الملعب، وأرسلنا خطابات رسمية لكافة اللاعبين المعارين بالعودة إلى الزمالك بعد نهاية الموسم، وبعد ذلك سنجلس مع كارتيرون لاتخاذ القرار النهائي بشأن كل لاعب“.

واستطرد: ”لا نسعى سوى لإسعاد جماهير الزمالك التي تؤمن أن مكانتها عالية جدا. استطعنا توزيع جميع الملفات على أعضاء اللجنة المكلفة بإدارة النادي، وهذا خلق نوعا من الاستقرار، وفخور أنني أقود نادي الزمالك، والفريق يمتلك لاعبين على قدر كبير من الاحترافية، وهدفنا الفوز في المباراة المقبلة، وهناك مباراة أخرى أمام البنك الأهلي، وأي احتفالات ستكون بعد المباراة الأخيرة“.

واختتم: ”مصممون على تحقيق النقاط الثلاث أمام الإنتاج الحربي ثم البنك الأهلي، وسأخرج بعد نهاية الموسم لتوضيح العديد من الأمور المعينة والتي لا أفضل الحديث عنها حاليا. نادي الزمالك أفضل قلعة رياضة في مصر، ونمتلك كمّاً من البطولات في كافة الألعاب، نادٍ لديه تاريخ 110 أعوام، وأتمنى أن يكون الجميع لديهم نفس حالة الفخر والإعجاب“.