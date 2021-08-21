سيد عبد الحفيظ: الأهلي لن يسمح بضغط مبارياته في الدوري المصري مرة أخرى

قال سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي حامل لقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم إن ما حدث هذا الموسم بخوض المباريات في جدول مضغوط لن يسمح ناديه بتكراره مرة أخرى.

وفاز الأهلي 4-2 على المصري البورسعيدي الليلة الماضية ليتمسك ببصيص الأمل في المنافسة على اللقب بعد فوز الزمالك المتصدر 2-1 على سيراميكا كليوباترا في نفس التوقيت ليحافظ على فارق النقاط الأربع مع غريمه التقليدي قبل جولتين على النهاية.

#الأهلي يفوز برباعية على حساب #المصري 🦅⚽

🔴 صلاح محسن ٩'

⚪ عمر كمال ٢٩'

🔴 طاهر محمد ٣٥'

⚪ أحمد رفعت ٤١' (ركلة جزاء)

🔴 حسين الشحات ٤٥' + ٣

🔴 محمود كهربا ٨٠'https://t.co/Xc24NnJ3mb#الدوري_على_WATCHiT pic.twitter.com/4rI0mSbaKI — WATCH iT! (@WatchiTMENA) August 20, 2021

وأضاف عبد الحفيظ للصحفيين: ”تعرضنا لظروف صعبة، وفقدنا نقاطًا كثيرة هذا الموسم، وهو أمر لم يكن مقبولًا وتسبب في الابتعاد عن لقب الدوري، وحققنا هذا الموسم بطولة أفريقيا مرتين، والسوبر الأفريقي، وبرونزية كأس العالم للأندية، وكلها إنجازات تحسب لهذا الجيل من اللاعبين الذين تحملوا مسؤولية كبيرة“.

وتابع: ”لم ولن نصمت مجددًا على ضغط المباريات الذي تعرضنا له هذا الموسم، ولكن علينا أيضًا تعديل بعض الأمور الداخلية بالنسبة لنا، والتي كانت أحد أسباب الابتعاد عن بطولة الدوري هذا الموسم، ومنها خسارة نقاط سهلة للغاية كانت في المتناول“.

واختتم: ”اهتمامنا الزائد ببطولة أفريقيا من أجل الفوز بها للمرة الثانية على التوالي والعاشرة في تاريخ النادي جاء على حساب تركيزنا في الدوري، وهو أمر سنعيد التفكير فيه ودراسته لتجنبه مستقبلًا“.

ومن جانبه قال الجنوب أفريقي موسيماني مدرب الأهلي إنه لا يفضل الحديث عن الفرق الأخرى، ويهمه التركيز مع فريقه فقط بعد تأخره بفارق 4 نقاط عن الزمالك.

وأضاف موسيماني أنه لا يحب الحديث عن فريق آخر، وأنه يركز على الأهلي فقط، وقال إنه توقع أن تكون المباراة قوية، خاصة أن المنافس لديه دوافع كبيرة للظهور بشكل جيد أمام الأهلي.

ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك على سيراميكا والأهلي على المصري البورسعيدي https://t.co/1JmDJTCypX pic.twitter.com/YNzIbp5hUu — إرم سبورت (@EremSports) August 20, 2021

وقال المدرب الجنوب أفريقي إن اللعب كان مفتوحًا، ونجح الأهلي بتسجيل رباعية، وأهدر عدة فرص محققة.

وأوضح: ”لم أرغب في المغامرة بالثنائي محمد شريف العائد من الإصابة، وبدر بانون بعد شفائه من فيروس كورونا“.