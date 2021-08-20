كارتيرون: جنش ترك معسكر الزمالك غاضبًا ولن يتواجد معنا في الفترة المقبلة

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك أن محمود عبدالرحيم ”جنش“ حارس مرمى الفريق لن يتواجد معه في الفترة المقبلة بسبب ”سلوكه“.

وكشف كارتيرون سبب عدم وجود محمود عبد الرحيم ”جنش“ حارس الفريق، على دكة البدلاء خلال الفوز 2-1 على سيراميكا كليوباترا واقتراب الفريق كثيرا من درع الدوري المصري.

وقال كارتيرون في المؤتمر الصحفي للمباراة: ”كان من المقرر أن يجلس جنش على مقاعد البدلاء، لكنه ترك المعسكر غاضبًا، لذلك سيخرج من حساباتنا الفترة المقبلة“.

وأضاف ”سأتحدث مع رئيس النادي المتفهم، وسنتخذ القرارات المناسبة بخصوص جنش“.

واقترب الزمالك من التتويج بالدوري المصري الممتاز لكرة القدم بعد أن خطف فوزًا غاليًا من مضيفه سيراميكا كليوباترا 2/1 خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين على إستاد السويس، ضمن مواجهات الجولة 32 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ولم يتأثر الزمالك بالانتصار الكبير الذي حققه الأهلي انتصاراً على المصري البورسعيدي بنتيجة 4/2، حيث ظل الفارق 4 نقاط بين الفريقين، ويتبقى لكل فريق مباراتين، إذا فاز الزمالك بأحدهما سيعلن تتويجه بطلا للدوري.

#الزمالك يفوز على سيراميكا 2/1 ويقترب من التتويج بلقب #الدوري_المصري .. و #الاهلي يفوز على #المصري البورسعيدي 4/2

الزمالك رفع رصيده إلى 76 نقطة في المركز الأول بفارق 4 نقاط عن الاهلي الوصيف

الابيض يحتاج للفوز في المباراة المقبلة ليعلن تتويجه بطلا للدوري pic.twitter.com/lzbwvGIK6A — إرم سبورت (@EremSports) August 20, 2021

وعن فوز الزمالك على سيراميكا قال كارتيرون: ”سعيد بالفوز وبروح الفريق، اللاعبون أدوا ما عليهم وكانوا أبطالا“.

وتحدث المدرب الفرنسي عن منافسه قائلا: ”واجهنا خصما قويا، فريق سيراميكا كليوباترا لعب مباراة كبيرة بحماس منقطع، وكنت أتمنى أن أراهم يلعبوا بنفس الشكل والروح أمام الأهلي“.

واختتم: ”لا أرغب في الحديث عن نهاية الدوري لأن أمامنا مباراتين، سأعطي الفريق راحة في الغد ليحتفل اللاعبون مع أسرهم، ثم ندخل معسكر مغلق لمدة يومين قبل مباراة الإنتاج الحربي لأنها بمثابة مباراة نهائية“.

ويلعب الزمالك أمام الإنتاج الحربي يوم الثلاثاء المقبل في الجولة 33 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك على سيراميكا والأهلي على المصري البورسعيدي https://t.co/1JmDJTCypX pic.twitter.com/YNzIbp5hUu — إرم سبورت (@EremSports) August 20, 2021

وحقق الزمالك ريمونتادا رائعة أمام سيراميكا، حيث تقدم لاعب سيراميكا، أحمد محسن، لفريقه في الدقيقة 41 من خطأ مشترك بين الدفاع والحارس محمد أبوجبل.

ولم يهنأ أصحاب الأرض بالتقدم، حيث أحرز أشرف بن شرقي هدف التعادل للزمالك في الدقيقة 46، قبل نهاية الشوط الأول.

ونجح أحمد سيد زيزو في إضافة الهدف الثاني للزمالك من ركلة جزاء في الدقيقة 60.

بهذا الفوز رفع الزمالك رصيده إلى 76 نقطة في المركز الأول بفارق 4 نقاط عن الاهلي الوصيف.