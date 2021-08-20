ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك على سيراميكا والأهلي على المصري البورسعيدي

اقترب الزمالك من التتويج بالدوري المصري الممتاز لكرة القدم بعد أن خطف فوزًا غاليًا من مضيفه سيراميكا كليوباترا 2/1 خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين على إستاد السويس، ضمن مواجهات الجولة 32 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ولم يتأثر الزمالك بالانتصار الكبير الذي حققه الأهلي انتصاراً على المصري البورسعيدي بنتيجة 4/2، حيث ظل الفارق 4 نقاط بين الفريقين، ويتبقى لكل فريق مباراتين، إذا فاز الزمالك بأحدهما سيعلن تتويجه بطلا للدوري.

#الزمالك يفوز على سيراميكا 2/1 ويقترب من التتويج بلقب #الدوري_المصري .. و #الاهلي يفوز على #المصري البورسعيدي 4/2

الزمالك رفع رصيده إلى 76 نقطة في المركز الأول بفارق 4 نقاط عن الاهلي الوصيف

الابيض يحتاج للفوز في المباراة المقبلة ليعلن تتويجه بطلا للدوري pic.twitter.com/lzbwvGIK6A — إرم سبورت (@EremSports) August 20, 2021

وحقق الزمالك ريمونتادا رائعة أمام سيراميكا، حيث تقدم لاعب سيراميكا، أحمد محسن، لفريقه في الدقيقة 41 من خطأ مشترك بين الدفاع والحارس محمد أبوجبل.

ولم يهنأ أصحاب الأرض بالتقدم، حيث أحرز أشرف بن شرقي هدف التعادل للزمالك في الدقيقة 46، قبل نهاية الشوط الأول.

ونجح أحمد سيد زيزو في إضافة الهدف الثاني للزمالك من ركلة جزاء في الدقيقة 60.

بهذا الفوز رفع الزمالك رصيده إلى 76 نقطة في المركز الأول بفارق 4 نقاط عن الاهلي الوصيف.

الأهلي يكتسح المصري برباعية

في المباراة الثانية، اكتسح الأهلي نظيره المصري البورسعيدي بأربعة أهداف مقابل هدفين، خلال مباراة الفريقين بنفس الجولة، والتي أقيمت على ملعب الإسكندرية.

سجل الهدف الأول للأهلي، صلاح محسن، في الدقيقة 9، وتعادل عمر كمال عبد الواحد للمصري عند الدقيقة 29.

وفي الدقيقة 38 نجح طاهر محمد طاهر في إضافة الهدف الثاني للأهلي من رأسية رائعة.

وفي الدقيقة 41، نجح أحمد رفعت في تسجيل هدف التعادل من ركلة جزاء.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، نجح حسين الشحات في تسجيل الهدف الثالث.

وأضاف محمود كهربا، الهدف الرابع لفريقه في مرمى المصري، في الدقيقة 80.

ورفع الأهلي رصيده بهذا الفوز إلى 72 نقطة في المركز الثاني خلف الزمالك صاحب الصدارة.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري المصري: