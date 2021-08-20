إيقاف مدحت شلبي ومنعه من الظهور على (أون تايم سبورتس) إلى نهاية الموسم

أعلنت مجموعة قنوات (أون تايم سبورتس) في بيان صحفي اليوم الجمعة إيقاف الإعلامي مدحت شلبي حتى نهاية الموسم الحالي.

وقالت قنوات (أون تايم سبورتس) عبر بيانها: ”انطلاقا من السعي الدائم لتقديم إعلام رياضي هادف ومحتوى يتماشي مع ميثاق الشرف الإعلامي وترسيخا لمبدأ احترام كافة أطياف جماهير كرة القدم المصرية.. فقد قررت إدارة قنوات اون تايم سبورتس وقف ظهور الإعلامي مدحت شلبي الذي يقدم برنامج مساء اون تايم سبورتس على قناة اون تايم سبورتس 2 حتى نهاية الموسم“.

بيان لمجموعة قنوات On Time Sports#ONTime_Sports pic.twitter.com/RhlTekVgLp — OnTime Sports (@ONTimeSports) August 20, 2021

وأثار مدحت شلبي غضب جماهير النادي الأهلي في الساعات الماضية بعدما وصف بعضهم بالسذج والبلهاء والسفهاء ممن يتحدثون عن وجود تفويت في مباراة الإسماعيلي وضيفه الزمالك بالدوري المصري.

ونشر الحساب الرسمي لقناة (أون تايم سبورتس) عبر اليوتيوب مقطع فيديو بعنوان (سذج وبلهاء وسفهاء! دش ساقع ودرس قاسي على الهواء من مدحت شلبي لجماهير النادي الأهلي بسبب التفويت).

ودشن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي من مشجعي الأهلي حملة واسعة للمطالبة بإقالة مدحت شلبي من قناة أون تايم سبورتس بسبب ما وصفوه بالتجاوز في حق القلعة الحمراء وجماهيرها.

وخرج مدحت شلبي عبر مقطع فيديو اليوم الجمعة، معلنا أنه يكنّ كل احترام وتقدير لجماهير النادي الأهلي ولم يقصد على الإطلاق الإساءة، خاصة أن عنوان مقطع الفيديو المتداول عبر اليوتيوب لا يمت بأي صلة لما قاله أثناء الحلقة.

وأكد شلبي أنه يحترم جماهير النادي الأهلي مثل باقي جماهير الكرة المصرية موضحا أن من تابع كلامه خلال الحلقة يعلم تماما أنه لم يتحدث من قريب أو بعيد عن مشجعي النادي الأهلي، لكنه تناول بعض الإعلاميين والصحفيين الذين يستخدمون التواصل الاجتماعي ويلمحون لوجود تفويت.

وأشار إلى أن سياسته منذ زمن بعيد هي احترام الجميع والانضباط في الوسط الرياضي وليس الإثارة.

وكانت أزمة قد نشبت في وقت سابق بعد إصدار قناة أون تايم سبورتس بيانا مشتركا مع قناتي الأهلي والزمالك لنبذ التعصب، لكن إدارة الأهلي اعترضت على البيان ومشاركة قناته بها.