رياضة

مارسيليا وليل يتنافسان على توقيع مصطفى محمد
تاريخ النشر: 20 أغسطس 2021 11:01 GMT
تاريخ التحديث: 20 أغسطس 2021 11:45 GMT

مارسيليا وليل يتنافسان على توقيع مصطفى محمد

مصطفى محمد سجل 9 أهداف وصنع هدفا في 22 مباراة مع غالطة سراي.

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

قال موقع ”le10sport“ الفرنسي إن مارسيليا وليل يتنافسان على توقيع المهاجم المصري مصطفى محمد، لاعب الزمالك المعار إلى غالطة سراي التركي.

وكشف الموقع عن رغبة ليل حامل لقب الدوري الفرنسي في الحصول على خدمات مصطفى محمد لقيادة الهجوم، قبل إغلاق سوق الانتقالات الصيفي الحالي.

كما أن مارسيليا يريد ضم مصطفى محمد خاصة أن بابلو لونجوريا رئيس النادي، يسعى لاستقدام مهاجم جديد وتحديدا مصطفى محمد.

وانتقل مصطفى محمد، البالغ من العمر 23 عاما، بنظام الإعارة، من الزمالك لغالطة سراي في يناير 2021، ويمتد عقده مع الفريق حتى يونيو 2022 بحسب موقع ”transfermarkt“.

وبحسب ”transfermarkt“ فإن مصطفى محمد سجل 9 أهداف وصنع هدفا في 22 مباراة مع غالطة سراي.

وقبل أيام أكد فاتح تريم مدرب غالطة سراي أن شراء مصطفى محمد بشكل دائم يعتمد على أدائه في الفترة المقبلة.

وقال تريم في تصريحات نقلها موقع ”kingfut“: ”لا يزال لدينا الوقت لنقرر ما يجب القيام به فيما يتعلق بوضع مصطفى محمد، القرار يجب أن يُتخذ بحلول يوليو، وحتى ذلك الحين، أداء مصطفى هو ما سيقرر ما إذا كان سيبقى هنا أو سيعود إلى مصر“.

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