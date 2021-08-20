حقيقة أزمة كهربا مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة في الأهلي المصري

نفى الإعلامي أحمد شوبير، وجود أي أزمة بين محمود عبدالمنعم ”كهربا“ لاعب النادي الأهلي المصري، وسيد عبدالحفيظ، مدير الكرة في النادي.

وقال شوبير عبر قناة ”OnTime Sports“: ”ظهر كلام كثير عن حصول مشادة بينه وبين سيد عبدالحفيظ، أنا دوري كإعلامي التأكد من صحة الخبر وماذا حدث، لم يحصل شيء على الإطلاق، لم يحصل أي نوع من أنواع المشادة أو الخناقة أو الخلاف بين كهربا وسيد عبدالحفيظ“.

وأضاف: ”كهربا غالبا قد يشارك أساسيا في اللقاء (مع المصري البور سعيدي)“.

وأكمل: ”كهربا موجود في الأهلي الموسم المقبل، ولا توجد خلافات مع بيتسو موسيماني (مدرب الأهلي)“.

وأعلن موسيماني، قائمة الأهلي لمواجهة المصري في الجولة الـ32 من الدوري المصري، وشهدت تواجد اسم كهربا.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، على لطفي ، مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمود وحيد، بدر بانون، رامي ربيعة، أيمن أشرف، علي المعلول، محمد هاني، ياسر إبراهيم.

خط الوسط: أليو ديانغ، حمدي فتحي، محمد مجدي قفشة، أكرم توفيق، عمرو السولية، كوكا، محمود كهربا، حسين الشحات، طاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: والتر بواليا، صلاح محسن، مروان محسن.

وفشل الأهلي في التسجيل في مباراته الأخيرة أمام طلائع الجيش، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي، في حين فاز الزمالك 1/0 على وادي دجلة.

ورفع فوز الزمالك الفارق بينه وبين الأهلي إلى 4 نقاط، حيث يملك الأبيض 73 نقطة، مقابل 69 نقطة للأهلي، ولعب كل منهما 31 مباراة، وتتبقى لكل منهما ثلاث مباريات.

ومن المقرر أن يلعب الزمالك اليوم الجمعة، مع سيراميكا كليوباترا، ثم مع الإنتاج الحربي، وأخيرا مع البنك الأهلي.

أما الأهلي فمن المقرر أن يلعب اليوم الجمعة، مع المصري البور سعيدي، ثم مع الجونة، ومع أسوان في الجولة الأخيرة.