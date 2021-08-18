تطورات الحالة الصحية لمؤمن زكريا‎

كشف الإعلامي المصري هاني حتحوت تطورات الحالية للصحية للاعب مؤمن زكريا مهاجم النادي الأهلي ومنتخب مصر.

وسقط مؤمن زكريا في منزله خلال الأسبوع الماضي مما سبب له حالة غيثان وقيء وفقدان للوعي، وتم نقله إلى أحد المستشفيات القريبة في القاهرة ووضعه تحت الملاحظة الطبية.

وقال حتحوت إن سقوط مؤمن أدى إلى إصابته بارتجاج خفيف بالمخ، ما تسبب له في حالة إعياء وتم نقله للمستشفى.

وأضاف: ”بعد استقرار الحالة تم نقل مؤمن زكريا إلى منزله يوم السبت الماضي، مع عمل فحوصات دورية للاطمئنان عليه“.

وتابع: ”سيتم إرسال تلك الفحوصات للولايات المتحدة الأمريكية لعرضها على الطبيب المشرف على علاج مؤمن زكريا هناك، وهل سيحتاج إلى علاج جديد أم لا“.

واختتم: ”يتم التواصل بشكل دائم بين محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ومؤمن زكريا، للاطمئنان على حالته الصحية“.

#الماتش يكشف آخر تطورات حالة مؤمن زكريا الصحية

– مؤمن زكريا في منزله من الذبت الماضي

– محمود الخطيب يتواصل بشكل دائم مع أسرة اللاعب#صدى_البلد@HHathout pic.twitter.com/oE4LTNxWsW — صدى البلد (@baladtv) August 18, 2021

وكان مؤمن زكريا قد أصيب مؤخرا بمرض نادر وهو ما أشار إليه الأطباء بأنه ضمور في العضلات.

وتسببت الإصابة بالتأثير الكامل على حركته والمشى إضافة إلى طريقة الكلام، بالإضافة إلى ضعف فرصته في اللعب مرة أخرى قبل أن تستقر حالته بعض الشيء.

وتعادل الأهلي أمام طلائع الجيش في المباراة التي جمعت أمس الثلاثاء، ضمن الجولة الـ31 من منافسات الدوري الممتاز.

واكتفى الأهلي بنقطة يتيمة بعد هذا التعادل، رفع بها رصيده إلى 69 نقطة، وبات على بعد 4 نقاط من مركز الصدارة الذي يشغله غريمه التقليدي الزمالك، مع تبقي 3 مباريات فريق من نهاية الدوري، لتتضاءل بالتالي فرصة ”المارد الأحمر“ في الدفاع عن لقبه.