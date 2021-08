موسيماني يثير غضب جماهير الأهلي بعد التعادل مع طلائع الجيش بهذا التصرف

أثار المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي المصري، جدلا واسعا بعد تفاعله مع تغريدة عبر تويتر تتضمن إشادة من جماهير بلومفونتين سيلتيك وغناء له وللاعبي صن داونز فريقه السابق بعد مباراة في جنوب أفريقيا.

وكتب موسيماني عبر تويتر تعليقا على هذا الفيديو: ”لحظات لا تصدق، لازلت أشعر بالقشعريرة.. نحتاج جميعا إلى خطة لإعادة هذه اللحظات“.

Unbelievable moments, I still get goose bumps!We all need to make a plan and bring it back.😭 https://t.co/Xny4bN30V4

وواجه موسيماني انتقادات حادة وتعليقات غاضبة من جانب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي من مشجعي النادي الأهلي خاصة أنها جاءت بعد ساعات قليلة من تعادل الفريق دون أهداف مع طلائع الجيش في الدوري المصري.

وتقلصت فرص الأهلي في التتويج بلقب الدوري المصري بعد اتساع الفارق بينه وبين منافسه التقليدي الزمالك إلى 4 نقاط قبل 3 جولات فقط من النهاية.

واضطر موسيماني لنشر تغريدة أخرى لتهدئة غضب متابعيه من جماهير الأهلي تحدث خلالها عن الفريق الأحمر قائلا: ”واجهنا بالفعل اضطرابا كبيرا كفريق لكننا سنقاتل بكرامة حتى النهاية“.

وأضاف: ”كل شيء يحدث لسبب ما وربما هناك أشياء أكبر قادمة لنا“.

We have hit a big turbulence as a team, but we will fight with dignity until to the end.Everything happens for a reason, maybe there are bigger things for us to come.😞🦅

