رياضة

موسيماني يثير غضب جماهير الأهلي بعد التعادل مع طلائع الجيش بهذا التصرف
تاريخ النشر: 18 أغسطس 2021 15:39 GMT
تاريخ التحديث: 18 أغسطس 2021 17:05 GMT

موسيماني يثير غضب جماهير الأهلي بعد التعادل مع طلائع الجيش بهذا التصرف

أثار المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي المصري، جدلا واسعا بعد تفاعله مع تغريدة عبر تويتر تتضمن إشادة من جماهير بلومفونتين سيلتيك وغناء له

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المصدر: كريم محمد- إرم نيوز

أثار المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي المصري، جدلا واسعا بعد تفاعله مع تغريدة عبر تويتر تتضمن إشادة من جماهير بلومفونتين سيلتيك وغناء له وللاعبي صن داونز فريقه السابق بعد مباراة في جنوب أفريقيا.

وكتب موسيماني عبر تويتر تعليقا على هذا الفيديو: ”لحظات لا تصدق، لازلت أشعر بالقشعريرة.. نحتاج جميعا إلى خطة لإعادة هذه اللحظات“.

وواجه موسيماني انتقادات حادة وتعليقات غاضبة من جانب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي من مشجعي النادي الأهلي خاصة أنها جاءت بعد ساعات قليلة من تعادل الفريق دون أهداف مع طلائع الجيش في الدوري المصري.

وتقلصت فرص الأهلي في التتويج بلقب الدوري المصري بعد اتساع الفارق بينه وبين منافسه التقليدي الزمالك إلى 4 نقاط قبل 3 جولات فقط من النهاية.

واضطر موسيماني لنشر تغريدة أخرى لتهدئة غضب متابعيه من جماهير الأهلي تحدث خلالها عن الفريق الأحمر قائلا: ”واجهنا بالفعل اضطرابا كبيرا كفريق لكننا سنقاتل بكرامة حتى النهاية“.

وأضاف: ”كل شيء يحدث لسبب ما وربما هناك أشياء أكبر قادمة لنا“.

وأصدر النادي الأهلي بيانا رسميا اليوم الأربعاء أعرب خلاله عن تقديره الكامل للمجهود الكبير الذي بذله لاعبو الفريق والجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني ليقطع الطريق أمام أي اجتهادات بخصوص مستقبل المدرب الجنوب أفريقي.

وتولى موسيماني قيادة الأهلي في شهر أكتوبر 2020 ونجح في تحقيق لقب دوري أبطال أفريقيا مرتين متتاليتين في النسختين الأخيرتين كما حصل على المركز الثالث في بطولة العالم للأندية التي أقيمت في قطر خلال شهر فبراير الماضي.

وحقق موسيماني لقب الدوري بجانب كأس مصر في الموسم الماضي بجانب كأس السوبر الأفريقي على حساب نهضة بركان المغربي.

وأصبح الأهلي بحاجة لتحقيق الفوز في مبارياته الثلاث القادمة بالدوري مع تعثر الزمالك منافسه التقليدي بالتعادل في جولتين من الثلاثة المتبقية.

وحقق الأهلي لقب الدوري المصري في المواسم الخمسة الماضية على التوالي بجانب أنه الأكثر تتويجا بالبطولة المصرية برصيد 42 مرة.

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