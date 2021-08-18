النادي الأهلي يطلب حكاما أجانب لمبارياته في كأس مصر والسوبر المصري

أصدر النادي الأهلي المصري بيانا رسميا، اليوم الأربعاء، يطلب من خلاله استقدام حكام أجانب لمباريات الفريق في كأس مصر، وبطولة السوبر المصري.

وقال الأهلي عبر بيانه، إنه يحرص دائما على إعلاء المصلحة العامة، والتعاون مع كافة عناصر المنظومة الرياضية، لاسيما اتحاد الكرة ولجانه بما يساعد على نجاح المسابقات، ودعم المنتخبات الوطنية حتى وإن وقع بعض الضرر عليه بسبب الأخطاء التحكيمية الفجة والمكررة. وأضاف الأهلي في بيانه: ”آخر هذه الأخطاء ما جرى في مباراة الأهلي وطلائع الجيش أمس، من جانب حكام اللقاء وحكم الفيديو المساعد، التي كشفت أن مثل هذه الأخطاء منذ بداية الموسم لم تكن تقديرية“.

وأكد النادي الأهلي على عدة نقاط أولها، أن هناك حالة من التقدير الكامل للجهد الكبير الذي بذله لاعبو الأهلي وجهازهم الفني والطبي والإداري أيا كانت هوية بطل الدوري بعدما حقق هذا الجيل بطولة الدوري للمرة الخامسة على التوالي، ودوري أبطال أفريقيا مرتين، وكأس مصر، والمركز الثالث ببطولة العالم.

وأشار الأهلي، إلى أنه لا يوجد تفسير للأخطاء التحكيمية المكررة ما أفقد الفريق 15 نقطة في سباق الدوري، وهو أمر يطرح التساؤلات عن غياب العدالة.

وأكد أن الأهلي خاطب اتحاد الكرة مرات عديدة، وحذر من تكرار الأخطاء غير المقبولة للحكام، التي نسفت مبدأ تكافؤ الفرص بين الفرق المتنافسة، وتلقينا وعودًا بتطوير منظومة التحكيم، ورغم كل هذا ومع استئناف فريق الأهلي مبارياته المحلية عقب الانتهاء من مشاركاته الأفريقية، لم نتوقف عند هذه الأخطاء، وآثرنا التحمل فوق الطاقة.

وأضاف: ”حرصًا على نجاح واستكمال المسابقة، وحتى لا يتشتت تفكير لاعبينا بمثل هذه الأمور، خاصة أنهم يعانون من إجهاد بدني وذهني غير مسبوق بسبب ضغط المباريات، وهو أمر لن نقبل به مرة أخرى، خاصة أن تراكم المباريات على فريق الأهلي كان لداعٍ أهم وهو اللعب باسم مصر في البطولات الدولية، والتتويج بألقاب قارية“.

ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك على وادي دجلة.. وتعادل الأهلي مع طلائع الجيش https://t.co/0phSJGV855 pic.twitter.com/4gbV8CjN5c — إرم سبورت (@EremSports) August 17, 2021

وأشار البيان، إلى أنه إزاء ما يحدث من غياب للعدالة في مباريات الأهلي، فإن النادي ينتظر رد اتحاد الكرة بشأن استقدام حكام أجانب من التصنيف الأول لمباريات الأهلي في بطولتي السوبر المصري، وكأس مصر، على أن يتحمل النادي التكاليف كاملة، وإيجاد حلول قاطعة مع لجنة الحكام والقائمين عليها قبل انطلاق الموسم الجديد؛ للحفاظ على حقوق كل الأطراف.

وكان إسلام جمال مدافع الجيش، أنقذ كرة من على خط المرمى، سددها مدافع الأهلي ياسر إبراهيم، حيث يرى الأهلي أن الكرة عبرت خط المرمى.

ويتصدر الزمالك مسابقة الدوري المصري، قبل 3 أسابيع من ختامها، بفارق 4 نقاط أمام الأهلي صاحب المركز الثاني.