أسامة حسني: الدوري موجه لنادي الزمالك.. وهناك تعليمات أن يخسر الأهلي‎ (فيديو)

وجه أسامة حسني، لاعب الأهلي الأسبق، انتقادات حادة للجنة التحكيم، إثر تعادل الفريق الأحمر مع طلائع الجيش، مساء الثلاثاء، متهما إياها بأنها ”تلقت تعليمات لتوجيه الدوري للزمالك“.

وقال أسامة في تصريحاته عبر قناة ”الأهلي“ الرسمية: ”سنظل نتحدث عن تقنية الـVAR ونقول إن الحكام لم يتدربوا بشكل جيد، ولكن لما تنظر للمباريات الأخرى بنفس الحكام في الـVAR وفي الملعب وتجد خطأ حكم الفيديو يطلب حكم الملعب، ولكن هذا ليس موجودا في مباريات الأهلي“.

وأضاف: ”هذا دوري موجه لنادي الزمالك وسنقولها بالأرقام والحالات التي نعرضها بـ15 نقطة لجنة الحكام أضاعوها من الأهلي وأهدوا الزمالك 13 نقطة، المباراتين اللي بين الأهلي والزمالك وضع فيهما حكام دوليين، حكم ساحة وحكم VAR، وفاز الأهلي في مباراة والثانية حصل فيها تعادل، ولكن بالشكل العام فهو دوري موجه للزمالك“.

وأضاف: ”فيه تعليمات أطلقت لحكام الـVAR من الكابتن وجيه أحمد، رئيس لجنة الحكام، خاصة قبل مباريات الأهلي والنية مبيتة أن الأهلي لا يحصل على الدوري هذه السنة، وهذه هي القصة والموضوع، أول مرة نرى خطأ تحكيميا بهذا الشكل وحكم الفيديو لا يستدعي حكم الساحة لكي يرى اللعبة، في المقابل نرى أندية في الدوري المباريات تقف لمدة 7 دقائق لكي يرى ألعابا أسهل، ونقول ما نراه وظاهر بكل وضوح“.

وأردف: ”موسيماني مدرب الأهلي أخطأ في التغييرات بالتأكيد وفيه لاعبين مقصرين، ولكن أين حقي كأهلي وأنا ألعب المباراة، ولي هدف ملغي صحيح بنسبة 100%، وهذا يؤكد أن النية مبيتة لكي يخسر الأهلي البطولة، وتخيل هدف صحيح بنسبة مليون في المئة وبعدها بخمس ثوان الحكم قال اللعب يكمل دون أن يقف اللعب للتأكد، وهذا يؤكد كلامي، وتخيل كل مباراة لي ركلة جزاء أو هدف صحيح ملغي، ونحن لا نبرر ضياع نقطتين على الأهلي ولكن الفريق يريد حقه، وبطولة الدوري هذا العام هي من أسهل البطولات اللي كان ممكن يحصل عليها وفيه بطولات سهلة كثيرة ضاعت علينا“.

واقترب الزمالك من الفوز بالدوري المصري الممتاز لأول مرة منذ 2015، بعد فوزه 1-صفر على ضيفه وادي دجلة، وتعادل الأهلي حامل اللقب وملاحقه المباشر سلبيا مع طلائع الجيش، أمس الثلاثاء.

ورفع الزمالك رصيده إلى 73 نقطة في الصدارة، متقدما بفارق أربع نقاط عن الأهلي قبل ثلاث جولات على النهاية.

وتوقف رصيد وادي دجلة عند 25 نقطة في المركز قبل الأخير ليقترب من الهبوط، بينما تقدم طلائع الجيش للمركز الثامن برصيد 39 نقطة.

وسجل مروان حمدي هدف الزمالك في الدقيقة 59 عندما تلقى تمريرة عرضية من أحمد سيد (زيزو) ليضع الكرة بضربة رأس في مرمى محمد عبد المنصف حارس وادي دجلة.

وفي المباراة الثانية، فشل الأهلي، بطل أفريقيا، في هز شباك صاحب الأرض رغم محاولاته المتعددة على مرمى الحارس محمد بسام.

وشهدت الدقيقة الـ 38 فرصة خطيرة للأهلي من محاولة لياسر إبراهيم أبعدها إسلام جمال مدافع الجيش من على خط المرمى ليعترض لاعبو الأهلي بداعي دخول الكرة للمرمى، لكن الحكم أشار باستمرار اللعب.

وأغلق طلائع الجيش دفاعه جيدا ومنع أي خطورة للأهلي على مرمى حارسه بسام، بينما أنقذ محمد الشناوي حارس وقائد الأهلي مرماه من فرصة خطيرة عندما أبعد تسديدة قوية من أحمد سمير إلى ركلة ركنية.