سيد عبدالحفيظ: لا نلوم إلا أنفسنا.. ولم يكن يجب أن نوافق على ضغط المباريات الذي تعرضنا له

وجه سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، انتقادات لحكم مباراة فريقه أمام طلائع الجيش، بسبب عدم عودته إلى تقنية الفيديو للتأكد من الهدف الذي سجله فريقه، وتقرر عدم احتسابها لعدم تخطيها المرمى بكامل استدارتها.

وقال عبدالحفيظ، في تصريحات تلفزيونية، إن ”قدم مدافع طلائع الجيش، الثابتة كانت على خط المرمى، بينما الأخرى الذي أخرج بها الكرة كانت داخل المرمى، وبالتالي الكرة تخطت خط المرمى بكامل هيئتها“.

وأضاف: ”بقول للحكم اضحك علينا ياعم وارجع للفيديو وماتحسبهاش لكن مش بالشكل ده وتلغي الكرة دون العودة للفيديو، والحكم محمود بسيوني أدار مباراتين للأهلي في 13 يومًا لغى خلالهما هدفين الأول أمام وادي دجلة والآخر أمام طلائع الجيش“.

وأضاف: ”تقنية الفيديو في جميع مباريات الأهلي شككت في أهدافه والحكم عاد إليها للتأكد منها رغم وضوح صحتها، بينما على النقيض الأهداف التي تسكن مرمى الأهلي يتم احتسابها دون التشكيك فيها، أنا فقط أطالب الحكم بالعدل لا أكثر من ذلك، ولما تكون قدم اللاعب الثابتة على خط مرماه بالتأكيد القدم الثانية ستكون داخل المرمى“.

وتابع: ”الأمور تأزمت على الفريق بشكل كبير لكن لن نستسلم وما زالت الفرصة قائمة وإن كانت صعبة، واللاعبين حصدت بطولات عديدة في مرحلة زمنية قليلة، ولم أر في حياتي دوري بالعالم تقام مباريات فريق به كل 48 ساعة“.

وشدد: ”العدل لا يطبق على الجميع بالدوري، والحديث عن تكافؤ الفرص غير موجود بالدوري من الأساس، ونتحمل نتيجة أخطائنا أهمها الموافقة على ضغط المباريات، خاصة وأن الفريق خاض 15 أسبوعا بالدوري كل 48 ساعة، لم يكن يجب أن نوافق على ضغط المباريات الذي تعرضنا له، وهنا أخطأنا“.

وأكد: ”لكن ليس لي الحق بالقول إن التحكيم أبعد الأهلي عن الدوري، ولكن كيف يخطئ الحكم في تطبيق القانون وهو يجلس أمام شاشة؟“.

وأهدر الأهلي نقتطين ثمينتين في صراع الدوري مع الزمالك بالتعادل السلبي مع طلائع الجيش، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الـ31.

ووصل الأهلي للنقطة رقم 69 بفارق 4 نقاط عن الزمالك صاحب الصدارة، وقبل 3 جولات من النهاية، بينما وصل الجيش إلى النقطة 39 في المركز الثامن.